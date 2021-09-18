https://ria.ru/20210918/vybory-1750681195.html
Наблюдатель из Казахстана оценила ход выборов в России
Наблюдатель из Казахстана оценила ход выборов в России - РИА Новости, 18.09.2021
Наблюдатель из Казахстана оценила ход выборов в России
Президент казахстанской общественной организации "Гражданский альянс" Бану Нургазиева, прибывшая в РФ в составе группы иностранных омбудсменов для наблюдения за РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T15:29
2021-09-18T15:29
2021-09-18T16:03
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
россия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент казахстанской общественной организации "Гражданский альянс" Бану Нургазиева, прибывшая в РФ в составе группы иностранных омбудсменов для наблюдения за голосованием, заявила, что грубых нарушений на выборах в Госдуму РФ пока не зафиксировано, среди претензий - отсутствие медицинских масок у некоторых избирателей."Конечно, нарушения происходили и происходят… Могу сказать, что на сегодняшний день, считаю, что каких-то грубых нарушений, которые влияют на сам исход выборов, лично я не заметила. Хотя я имею достаточно большой опыт проведения мониторинга за выборами в других государствах, не только в Казахстане", - сказала Нургазиева в информационном центре ЦИК.Она обратила внимание, что нарушения касаются в том числе соблюдения санитарно-эпидемиологических требований - не все избиратели носят маски.В свою очередь, член миссии наблюдателей от ПА ОДКБ, член постоянной комиссии Национального собрания Армении по государственно-правовым вопросам Артур Давтян сообщил РИА Новости, что на участках созданы равные условия для всех, чтобы выразить свое мнение.По его словам, наблюдение проводилось также в центре мониторинга электронного голосования. "Наблюдали, как все там устроено, будем брать пример", - отметил парламентарий.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними идут региональные и муниципальные выборы.
https://ria.ru/20210918/vybory-1750679691.html
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политика, госдума рф, россия
15:29 18.09.2021 (обновлено: 16:03 18.09.2021)
Наблюдатель из Казахстана оценила ход выборов в России
Наблюдатель из Казахстана заявила об отсутствии грубых нарушений на выборах в России
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
Президент казахстанской общественной организации "Гражданский альянс" Бану Нургазиева, прибывшая в РФ
в составе группы иностранных омбудсменов для наблюдения за голосованием, заявила, что грубых нарушений на выборах в Госдуму РФ
пока не зафиксировано, среди претензий - отсутствие медицинских масок у некоторых избирателей.
"Конечно, нарушения происходили и происходят… Могу сказать, что на сегодняшний день, считаю, что каких-то грубых нарушений, которые влияют на сам исход выборов, лично я не заметила. Хотя я имею достаточно большой опыт проведения мониторинга за выборами в других государствах, не только в Казахстане", - сказала Нургазиева в информационном центре ЦИК.
Она обратила внимание, что нарушения касаются в том числе соблюдения санитарно-эпидемиологических требований - не все избиратели носят маски.
В свою очередь, член миссии наблюдателей от ПА ОДКБ, член постоянной комиссии Национального собрания Армении по государственно-правовым вопросам Артур Давтян сообщил РИА Новости, что на участках созданы равные условия для всех, чтобы выразить свое мнение.
По его словам, наблюдение проводилось также в центре мониторинга электронного голосования. "Наблюдали, как все там устроено, будем брать пример", - отметил парламентарий.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними идут региональные и муниципальные выборы.