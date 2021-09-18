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Информация о махинациях на участке на выборах в Кузбассе не подтвердилась
Информация о махинациях на участке на выборах в Кузбассе не подтвердилась - РИА Новости, 18.09.2021
Информация о махинациях на участке на выборах в Кузбассе не подтвердилась
Информация о якобы махинациях с бюллетенями на выборах в Госдуму на избирательном участке в городе Осинники Кемеровской области не подтвердилась, сообщается на... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T15:23
2021-09-18T15:23
осинники
кемеровская область
госдума рф
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КЕМЕРОВО, 18 сен - РИА Новости. Информация о якобы махинациях с бюллетенями на выборах в Госдуму на избирательном участке в городе Осинники Кемеровской области не подтвердилась, сообщается на сайте администрации города со ссылкой на территориальную избирательную комиссию Осинниковского городского округа.Ранее в соцсетях появились видео, на котором запечатлено, как три женщины перекладывают бумаги, автор ролика утверждает, что это якобы махинация с бюллетенями на одном из избирательных участков в городе Осинники. Правоохранители данную информацию не подтвердили, свою проверку организовал региональный избирком.По мнению автора публикации, на видео зафиксировано нарушение избирательного процесса членами одной из участковых избирательных комиссий Осинниковского городского округа, а именно перекладывание бюллетеней в сейф-пакет после закрытия участка поздно вечером 17 сентября.Уточняется, что на видео члены комиссии находятся в библиотеке, где разбирают накопившуюся документацию для того, чтобы освободить кабинет для работы узких специалистов во второй день голосования: юристов, сотрудников Пенсионного фонда, управления социальной защиты населения.
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осинники, кемеровская область, госдума рф
15:23 18.09.2021
 
Информация о махинациях на участке на выборах в Кузбассе не подтвердилась

Информация о махинациях с бюллетенями на выборах в Госдуму в Осинниках не подтвердилась

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудник участковой избирательной комиссии №51 в городе Петропавловске-Камчатском пломбирует стационарные урны для голосования
Сотрудник участковой избирательной комиссии №51 в городе Петропавловске-Камчатском пломбирует стационарные урны для голосования - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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КЕМЕРОВО, 18 сен - РИА Новости. Информация о якобы махинациях с бюллетенями на выборах в Госдуму на избирательном участке в городе Осинники Кемеровской области не подтвердилась, сообщается на сайте администрации города со ссылкой на территориальную избирательную комиссию Осинниковского городского округа.
Ранее в соцсетях появились видео, на котором запечатлено, как три женщины перекладывают бумаги, автор ролика утверждает, что это якобы махинация с бюллетенями на одном из избирательных участков в городе Осинники. Правоохранители данную информацию не подтвердили, свою проверку организовал региональный избирком.
Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 15:19Выборы в Государственную думу
СПЧ не зафиксировал серьезных нарушений на выборах в России
По мнению автора публикации, на видео зафиксировано нарушение избирательного процесса членами одной из участковых избирательных комиссий Осинниковского городского округа, а именно перекладывание бюллетеней в сейф-пакет после закрытия участка поздно вечером 17 сентября.
"Указанная информация не соответствует действительности. После закрытия участка в сейфы были помещены избирательные бюллетени в сейф-пакетах, избирательная документация, списки избирателей, неиспользованные бюллетени", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на видео члены комиссии находятся в библиотеке, где разбирают накопившуюся документацию для того, чтобы освободить кабинет для работы узких специалистов во второй день голосования: юристов, сотрудников Пенсионного фонда, управления социальной защиты населения.
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