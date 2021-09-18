https://ria.ru/20210918/vybory-1750680467.html

Информация о махинациях на участке на выборах в Кузбассе не подтвердилась

Информация о махинациях на участке на выборах в Кузбассе не подтвердилась - РИА Новости, 18.09.2021

Информация о махинациях на участке на выборах в Кузбассе не подтвердилась

Информация о якобы махинациях с бюллетенями на выборах в Госдуму на избирательном участке в городе Осинники Кемеровской области не подтвердилась, сообщается на... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T15:23

2021-09-18T15:23

2021-09-18T15:23

осинники

кемеровская область

госдума рф

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КЕМЕРОВО, 18 сен - РИА Новости. Информация о якобы махинациях с бюллетенями на выборах в Госдуму на избирательном участке в городе Осинники Кемеровской области не подтвердилась, сообщается на сайте администрации города со ссылкой на территориальную избирательную комиссию Осинниковского городского округа.Ранее в соцсетях появились видео, на котором запечатлено, как три женщины перекладывают бумаги, автор ролика утверждает, что это якобы махинация с бюллетенями на одном из избирательных участков в городе Осинники. Правоохранители данную информацию не подтвердили, свою проверку организовал региональный избирком.По мнению автора публикации, на видео зафиксировано нарушение избирательного процесса членами одной из участковых избирательных комиссий Осинниковского городского округа, а именно перекладывание бюллетеней в сейф-пакет после закрытия участка поздно вечером 17 сентября.Уточняется, что на видео члены комиссии находятся в библиотеке, где разбирают накопившуюся документацию для того, чтобы освободить кабинет для работы узких специалистов во второй день голосования: юристов, сотрудников Пенсионного фонда, управления социальной защиты населения.

https://ria.ru/20210918/vybory-1750679691.html

осинники

кемеровская область

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осинники, кемеровская область, госдума рф