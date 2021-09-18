https://ria.ru/20210918/vybory-1750680467.html
Информация о махинациях на участке на выборах в Кузбассе не подтвердилась
Информация о махинациях на участке на выборах в Кузбассе не подтвердилась - РИА Новости, 18.09.2021
Информация о махинациях на участке на выборах в Кузбассе не подтвердилась
Информация о якобы махинациях с бюллетенями на выборах в Госдуму на избирательном участке в городе Осинники Кемеровской области не подтвердилась, сообщается на... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T15:23
2021-09-18T15:23
2021-09-18T15:23
осинники
кемеровская область
госдума рф
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КЕМЕРОВО, 18 сен - РИА Новости. Информация о якобы махинациях с бюллетенями на выборах в Госдуму на избирательном участке в городе Осинники Кемеровской области не подтвердилась, сообщается на сайте администрации города со ссылкой на территориальную избирательную комиссию Осинниковского городского округа.Ранее в соцсетях появились видео, на котором запечатлено, как три женщины перекладывают бумаги, автор ролика утверждает, что это якобы махинация с бюллетенями на одном из избирательных участков в городе Осинники. Правоохранители данную информацию не подтвердили, свою проверку организовал региональный избирком.По мнению автора публикации, на видео зафиксировано нарушение избирательного процесса членами одной из участковых избирательных комиссий Осинниковского городского округа, а именно перекладывание бюллетеней в сейф-пакет после закрытия участка поздно вечером 17 сентября.Уточняется, что на видео члены комиссии находятся в библиотеке, где разбирают накопившуюся документацию для того, чтобы освободить кабинет для работы узких специалистов во второй день голосования: юристов, сотрудников Пенсионного фонда, управления социальной защиты населения.
https://ria.ru/20210918/vybory-1750679691.html
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осинники, кемеровская область, госдума рф
Информация о махинациях на участке на выборах в Кузбассе не подтвердилась
Информация о махинациях с бюллетенями на выборах в Госдуму в Осинниках не подтвердилась
КЕМЕРОВО, 18 сен - РИА Новости.
Информация о якобы махинациях с бюллетенями на выборах в Госдуму
на избирательном участке в городе Осинники Кемеровской области
не подтвердилась, сообщается на сайте администрации города со ссылкой на территориальную избирательную комиссию Осинниковского городского округа.
Ранее в соцсетях появились видео, на котором запечатлено, как три женщины перекладывают бумаги, автор ролика утверждает, что это якобы махинация с бюллетенями на одном из избирательных участков в городе Осинники. Правоохранители данную информацию не подтвердили, свою проверку организовал региональный избирком.
По мнению автора публикации, на видео зафиксировано нарушение избирательного процесса членами одной из участковых избирательных комиссий Осинниковского городского округа, а именно перекладывание бюллетеней в сейф-пакет после закрытия участка поздно вечером 17 сентября.
"Указанная информация не соответствует действительности. После закрытия участка в сейфы были помещены избирательные бюллетени в сейф-пакетах, избирательная документация, списки избирателей, неиспользованные бюллетени", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на видео члены комиссии находятся в библиотеке, где разбирают накопившуюся документацию для того, чтобы освободить кабинет для работы узких специалистов во второй день голосования: юристов, сотрудников Пенсионного фонда, управления социальной защиты населения.