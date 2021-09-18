Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/vybory-1750677896.html
В Хабаровском крае проголосовали более 21 процента избирателей к 20:00
В Хабаровском крае проголосовали более 21 процента избирателей к 20:00 - РИА Новости, 18.09.2021
В Хабаровском крае проголосовали более 21 процента избирателей к 20:00
Более 21% избирателей в Хабаровском крае сделали свой выбор к 20.00 (13.00 мск) во время второго дня голосования в Госдуму, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T14:49
2021-09-18T14:49
выборы в государственную думу
политика
хабаровский край
госдума рф
лдпр
михаил дегтярев
партия родина
партия "справедливая россия - за правду"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750489624_0:0:3431:1930_1920x0_80_0_0_edf25173b9437c038afc656acd67c182.jpg
ХАБАРОВСК, 18 сен - РИА Новости. Более 21% избирателей в Хабаровском крае сделали свой выбор к 20.00 (13.00 мск) во время второго дня голосования в Госдуму, сообщает региональный избирком."За губернатора на 20.00 часов (13.00 мск) проголосовали 20,62 %, или 198 333 избирателей, а за претендента в Госдуму - 204 513 человек. Это 21,04% от общего числа избирателей", - пояснили в избиркоме.По данным председателя общественной палаты края Галины Кононенко, в субботу было зарегистрировано более 1 240 обращений, еще 14 поступило на телефон горячей линии. Поступали единичные сигналы о не прошитых списках избирателей в первые часы голосования, но все эти факты не нашли подтверждения. Также были обращения о плохой видимости урн через камеры видеонаблюдения, эта техническая неисправность устранена.В Хабаровском крае с 17 по 19 сентября проходят парламентские выборы в Госдуму, губернатора, одного депутата регионального парламента, а также представителей органов местного самоуправления. На губернаторское кресло претендуют четыре кандидата: врио губернатора края Михаил Дегтярев (ЛДПР), телеведущая Марина Ким ("Справедливая Россия - За правду"), предприниматель Бабек Мамедов ("Родина") и пенсионер Владимир Парфенов ("Партия пенсионеров").
https://ria.ru/20210918/kon-1750662176.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750489624_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_06ec7f971f7b9e6fdd95f80c2e967998.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, хабаровский край, госдума рф, лдпр, михаил дегтярев, партия родина, партия "справедливая россия - за правду"
14:49 18.09.2021
 
В Хабаровском крае проголосовали более 21 процента избирателей к 20:00

В Хабаровском крае на выборах проголосовали более 21 процента избирателей к 20:00

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДевушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 18 сен - РИА Новости. Более 21% избирателей в Хабаровском крае сделали свой выбор к 20.00 (13.00 мск) во время второго дня голосования в Госдуму, сообщает региональный избирком.
"За губернатора на 20.00 часов (13.00 мск) проголосовали 20,62 %, или 198 333 избирателей, а за претендента в Госдуму - 204 513 человек. Это 21,04% от общего числа избирателей", - пояснили в избиркоме.
По данным председателя общественной палаты края Галины Кононенко, в субботу было зарегистрировано более 1 240 обращений, еще 14 поступило на телефон горячей линии. Поступали единичные сигналы о не прошитых списках избирателей в первые часы голосования, но все эти факты не нашли подтверждения. Также были обращения о плохой видимости урн через камеры видеонаблюдения, эта техническая неисправность устранена.
В Хабаровском крае с 17 по 19 сентября проходят парламентские выборы в Госдуму, губернатора, одного депутата регионального парламента, а также представителей органов местного самоуправления. На губернаторское кресло претендуют четыре кандидата: врио губернатора края Михаил Дегтярев (ЛДПР), телеведущая Марина Ким ("Справедливая Россия - За правду"), предприниматель Бабек Мамедов ("Родина") и пенсионер Владимир Парфенов ("Партия пенсионеров").
Участок для голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 12:11Выборы в Государственную думу
В Ялте на избирательный участок пришел "конь в пальто"
 
Выборы в Государственную думуПолитикаХабаровский крайГосдума РФЛДПРМихаил ДегтяревПартия РодинаПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Российский посол рассказал, как проходят выборы на участках в Японии
05:11Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 23 процента
05:10В Израиле задержали последних двух сбежавших палестинских заключенных
04:40Госдеп сообщил об эвакуации 28 американцев из Кабула
04:13В Раде рассказали, как "подставилась" Украина
04:06В восьми регионах Сибири начался финальный день голосования
04:04Экс-министр заявил о расплате Украины за слова Зеленского о "грязном газе"
03:47Губернатор Камчатского края принял участие в голосовании
03:33СМИ: детали AUKUS согласовали без ведома Макрона на саммите G7
03:21В России разработали новый пистолет-пулемет для спецназа
03:18Россиянам рассказали, что должно насторожить в выписке из ЕГРН
03:05В Карачаево-Черкесии парламент изберет главу региона
02:48В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6
02:27"Будто из ржавого крана": японца поразила российская минеральная вода
02:20Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился в Атлантике
02:17Эксперт научил правильно выбирать зимнюю резину
02:15"Да освободит нас Россия": болгар восхитили учения "Запад-2021"
02:09В Приамурье, Забайкальском крае и Якутии начался финальный день выборов
02:09Врач назвала лучшее время для кофе
01:59Во Франции опровергли сообщения о переговорах с США по AUKUS
Лента новостейМолния