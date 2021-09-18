https://ria.ru/20210918/vybory-1750677896.html

В Хабаровском крае проголосовали более 21 процента избирателей к 20:00

В Хабаровском крае проголосовали более 21 процента избирателей к 20:00 - РИА Новости, 18.09.2021

В Хабаровском крае проголосовали более 21 процента избирателей к 20:00

Более 21% избирателей в Хабаровском крае сделали свой выбор к 20.00 (13.00 мск) во время второго дня голосования в Госдуму, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T14:49

2021-09-18T14:49

2021-09-18T14:49

выборы в государственную думу

политика

хабаровский край

госдума рф

лдпр

михаил дегтярев

партия родина

партия "справедливая россия - за правду"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750489624_0:0:3431:1930_1920x0_80_0_0_edf25173b9437c038afc656acd67c182.jpg

ХАБАРОВСК, 18 сен - РИА Новости. Более 21% избирателей в Хабаровском крае сделали свой выбор к 20.00 (13.00 мск) во время второго дня голосования в Госдуму, сообщает региональный избирком."За губернатора на 20.00 часов (13.00 мск) проголосовали 20,62 %, или 198 333 избирателей, а за претендента в Госдуму - 204 513 человек. Это 21,04% от общего числа избирателей", - пояснили в избиркоме.По данным председателя общественной палаты края Галины Кононенко, в субботу было зарегистрировано более 1 240 обращений, еще 14 поступило на телефон горячей линии. Поступали единичные сигналы о не прошитых списках избирателей в первые часы голосования, но все эти факты не нашли подтверждения. Также были обращения о плохой видимости урн через камеры видеонаблюдения, эта техническая неисправность устранена.В Хабаровском крае с 17 по 19 сентября проходят парламентские выборы в Госдуму, губернатора, одного депутата регионального парламента, а также представителей органов местного самоуправления. На губернаторское кресло претендуют четыре кандидата: врио губернатора края Михаил Дегтярев (ЛДПР), телеведущая Марина Ким ("Справедливая Россия - За правду"), предприниматель Бабек Мамедов ("Родина") и пенсионер Владимир Парфенов ("Партия пенсионеров").

https://ria.ru/20210918/kon-1750662176.html

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, хабаровский край, госдума рф, лдпр, михаил дегтярев, партия родина, партия "справедливая россия - за правду"