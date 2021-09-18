В ЕР ожидают итоговую явку на выборах в Госдуму выше 50 процентов
В "Единой России" предполагают, что явка на выборах в Госдуму превысит 50 процентов
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкЖенщина во время голосования на избирательном участке №51 на выборах в Госдуму в Петропавловске-Камчатском
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В "Единой России" предполагают, что итоговая явка на выборах в Госдуму превысит 50%, сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.
"Урал, Поволжье, Северный Кавказ, Центральная Россия демонстрирует очень высокие показатели. Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия - проголосовали более 50% избирателей. Интерес просто гигантский… Мы предполагаем, что явка будет высокая, и скорее всего, мы перешагнем планку 50%, ну это наше предположение", - сказал Перминов в ходе брифинга в ситуационном центре.
По его словам, явка вполне может превысить показатели 2016 года, потому что "за эти полтора дня проголосовали в отдельных субъектах более 60-70% избирателей, которые отдавали свои голоса в 2016 году".
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционно, согласно решению Центризбиркома РФ, могут голосовать избиратели в Москве, а также еще в шести регионах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.