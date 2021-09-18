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В ЕР ожидают итоговую явку на выборах в Госдуму выше 50 процентов

В ЕР ожидают итоговую явку на выборах в Госдуму выше 50 процентов - РИА Новости, 18.09.2021

В ЕР ожидают итоговую явку на выборах в Госдуму выше 50 процентов

В "Единой России" предполагают, что итоговая явка на выборах в Госдуму превысит 50%, сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T14:45

2021-09-18T14:45

2021-09-18T14:45

выборы в государственную думу

политика

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В "Единой России" предполагают, что итоговая явка на выборах в Госдуму превысит 50%, сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов."Урал, Поволжье, Северный Кавказ, Центральная Россия демонстрирует очень высокие показатели. Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия - проголосовали более 50% избирателей. Интерес просто гигантский… Мы предполагаем, что явка будет высокая, и скорее всего, мы перешагнем планку 50%, ну это наше предположение", - сказал Перминов в ходе брифинга в ситуационном центре.По его словам, явка вполне может превысить показатели 2016 года, потому что "за эти полтора дня проголосовали в отдельных субъектах более 60-70% избирателей, которые отдавали свои голоса в 2016 году".Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционно, согласно решению Центризбиркома РФ, могут голосовать избиратели в Москве, а также еще в шести регионах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210918/vybory-1750675304.html

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политика, москва, единая россия, госдума рф, яблоко, коммунисты россии, поволжье, сергей перминов, россия