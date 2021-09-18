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В Туве явка на выборах превысила 50 процентов к 15:00
В Туве явка на выборах превысила 50 процентов к 15:00 - РИА Новости, 18.09.2021
В Туве явка на выборах превысила 50 процентов к 15:00
Явка на выборах главы региона и депутатов Госдумы в Туве во второй день по состоянию на 15.00 превысила 50%, на выборах главы республики чуть менее 50%, сообщил РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T14:24
2021-09-18T14:24
2021-09-18T14:25
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
шолбан кара-оол
госдума рф
выборы в государственную думу
коммунисты россии
владислав ховалыг
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КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы региона и депутатов Госдумы в Туве во второй день по состоянию на 15.00 превысила 50%, на выборах главы республики чуть менее 50%, сообщил РИА Новости представитель республиканской избирательной комиссии."По состоянию на 15.00 явка по высшему должностному лицу составила 49,95%, по Госдуме - 50,16%. Информации о нарушениях не поступало", - сказал собеседник агентства.Тува кроме депутатов Госдумы будет выбирать главу республики. В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности был назначен Владислав Ховалыг. Всего на пост главы правительства претендуют пять кандидатов: Владислав Ховалыг от "Единой России", специалист центра организации дорожного движения Андрей Сат от Партии роста, представительница КПРФ Чойгана Седен-оол, представитель "Зеленых" Айланмаа Кан-оол и Владимир Чесноков от "Коммунистов России".Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
https://ria.ru/20210918/pamfilova-1750672503.html
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политика, владимир путин, шолбан кара-оол, госдума рф, выборы в государственную думу, коммунисты россии, владислав ховалыг
14:24 18.09.2021 (обновлено: 14:25 18.09.2021)
В Туве явка на выборах превысила 50 процентов к 15:00
В Туве явка на выборах в Госдуму составила более 50 процентов на 15.00