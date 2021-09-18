https://ria.ru/20210918/vybory-1750675304.html

В Туве явка на выборах превысила 50 процентов к 15:00

В Туве явка на выборах превысила 50 процентов к 15:00 - РИА Новости, 18.09.2021

В Туве явка на выборах превысила 50 процентов к 15:00

Явка на выборах главы региона и депутатов Госдумы в Туве во второй день по состоянию на 15.00 превысила 50%, на выборах главы республики чуть менее 50%, сообщил РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T14:24

2021-09-18T14:24

2021-09-18T14:25

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

шолбан кара-оол

госдума рф

выборы в государственную думу

коммунисты россии

владислав ховалыг

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КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы региона и депутатов Госдумы в Туве во второй день по состоянию на 15.00 превысила 50%, на выборах главы республики чуть менее 50%, сообщил РИА Новости представитель республиканской избирательной комиссии."По состоянию на 15.00 явка по высшему должностному лицу составила 49,95%, по Госдуме - 50,16%. Информации о нарушениях не поступало", - сказал собеседник агентства.Тува кроме депутатов Госдумы будет выбирать главу республики. В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности был назначен Владислав Ховалыг. Всего на пост главы правительства претендуют пять кандидатов: Владислав Ховалыг от "Единой России", специалист центра организации дорожного движения Андрей Сат от Партии роста, представительница КПРФ Чойгана Седен-оол, представитель "Зеленых" Айланмаа Кан-оол и Владимир Чесноков от "Коммунистов России".Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210918/pamfilova-1750672503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, шолбан кара-оол, госдума рф, выборы в государственную думу, коммунисты россии, владислав ховалыг