https://ria.ru/20210918/vybory-1750670459.html
Москалькова оценила ситуацию с голосованием как спокойную
Москалькова оценила ситуацию с голосованием как спокойную - РИА Новости, 18.09.2021
Москалькова оценила ситуацию с голосованием как спокойную
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, исходя из поступающих в ее аппарат обращений, оценила ситуацию с голосованием в РФ как... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T13:37
2021-09-18T13:37
2021-09-18T13:53
выборы в государственную думу
общество
татьяна москалькова
россия
госдума рф
яблоко
коммунисты россии
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, исходя из поступающих в ее аппарат обращений, оценила ситуацию с голосованием в РФ как спокойную."Надо сказать, что в целом ситуация (исходя из проступающих в аппарат обращений - ред.) спокойная", - сказала Москалькова.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
https://ria.ru/20210918/bashkiriya-1750657564.html
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общество, татьяна москалькова, россия, госдума рф, яблоко, коммунисты россии
13:37 18.09.2021 (обновлено: 13:53 18.09.2021)
Москалькова оценила ситуацию с голосованием как спокойную
Омбудсмен Москалькова оценила ситуацию с голосованием как спокойную