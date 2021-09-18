https://ria.ru/20210918/vybory-1750669880.html

Глава Подмосковья проголосовал на выборах в Госдуму и Мособлдуму

Глава Подмосковья проголосовал на выборах в Госдуму и Мособлдуму - РИА Новости, 18.09.2021

Глава Подмосковья проголосовал на выборах в Госдуму и Мособлдуму

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проголосовал на выборах в Государственную думу и Московскую областную думу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T13:28

2021-09-18T13:28

2021-09-18T13:28

выборы в государственную думу

политика

одинцовский район

андрей воробьев

госдума рф

барвиха

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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 18 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проголосовал на выборах в Государственную думу и Московскую областную думу, передает корреспондент РИА Новости.Воробьев принял участие в голосовании в поселке Барвиха Одинцовского района.Выборы в Госдуму и местные законодательные органы власти проходят в единый день голосования с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы.

https://ria.ru/20210918/vybory-1750654147.html

одинцовский район

барвиха

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политика, одинцовский район, андрей воробьев, госдума рф, барвиха