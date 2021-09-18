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ЦИК сообщил об отражении крупной DDoS-атаки на ресурсы избиркома
ЦИК сообщил об отражении крупной DDoS-атаки на ресурсы избиркома - РИА Новости, 18.09.2021
ЦИК сообщил об отражении крупной DDoS-атаки на ресурсы избиркома
Российский Центризбирком в субботу отразил крупную DDoS-атаку, заблокировано порядка 246 тысяч запросов, сообщил глава федерального центра информатизации при... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T13:13
2021-09-18T13:13
2021-09-18T13:13
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российский Центризбирком в субботу отразил крупную DDoS-атаку, заблокировано порядка 246 тысяч запросов, сообщил глава федерального центра информатизации при ЦИК РФ Александр Сокольчук."Сейчас буквально в половину 12 была совершена также DDoS-атака и средствами защиты на портале ЦИК России было заблокировано порядка 246 тысяч запросов. Видимо, идет подготовка к завтрашнему дню. Будем стараться, чтобы ничего не прозевать", - сказал Сокольчук в информационном центре ЦИК России.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционно, согласно решению Центризбиркома РФ, могут голосовать избиратели в Москве, а также еще в шести регионах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, севастополь, москва, госдума рф, цик рф, россия
ЦИК сообщил об отражении крупной DDoS-атаки на ресурсы избиркома
ЦИК сообщил об отражении крупной DDoS-атаки на ресурсы избиркома в субботу