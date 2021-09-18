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В избиркоме объяснили очередь из росгвардейцев на участке в Омске
В избиркоме объяснили очередь из росгвардейцев на участке в Омске - РИА Новости, 18.09.2021
В избиркоме объяснили очередь из росгвардейцев на участке в Омске
Очередь из росгвардейцев на одном из избирательных участков Омска образовалась из-за специфики их службы и процедуры сверки данных по книге голосующих по месту... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T12:47
2021-09-18T12:47
2021-09-18T12:47
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ОМСК, 18 сен - РИА Новости. Очередь из росгвардейцев на одном из избирательных участков Омска образовалась из-за специфики их службы и процедуры сверки данных по книге голосующих по месту фактического пребывания, нарушения в этом нет, пояснил глава избиркома Омской области Алексей Нестеренко.Ранее в соцсетях появилось видео, где на избирательном участке №264 в Омске скопилась очередь из 35 молодых людей в форме Росгвардии. Все они организованно ждали своей очереди и были в масках. В областном избиркоме пояснили, что знают об этом случае, и нарушения здесь нет."Сейчас просто подают заявление по голосованию по месту нахождения, когда человек … может голосовать в другом месте. Если вдруг это какая-то организованная кампания, то … что мы вчера наблюдали в 10 случаях. Как правило, это военизированные силовые структуры, которые отбывают куда-то на службу, постоянно передислоцируются. А они избиратели, могут голосовать. И мы всегда просим заранее руководителей, обращаемся в УМВД, чтобы они сориентировались … где будут находиться военнослужащие, и заранее приписались в соответствующей территории, чтобы не лишились избирательного права", - подробно объяснил журналистам глава избиркома Омской области Алексей Нестеренко.Он добавил, что данные по всем голосующим по так называемым "открепительным" удостоверениям - по месту фактического пребывания, - на каждом избирательном участке находятся в одной книге у одного конкретного члена комисии. Поэтому образуются очереди - избиратели ждут проверки прикрепления к этому участку. Эти нюансы избирком региона пообещал учесть и в будущем упростить процедуру. Об организованном подвозе людей по "открепительным" на два участка - №308 и №309 в Омске в своём Instagram заявил кандидат в депутаты Законодательного собрания Омской области Владимир Лифантьев.Он добавил, что организованный, например, администрацией села подвоз избирателей для голосования на избирательный участок в другой населённый пункт не является нарушением. Однако жалобы на такой подвоз жителей поступают, все они были проверены. Ни одну из жалоб на процесс прохождения избирательного процесса не признали обоснованной, уточнили РИА Новости в облизбиркоме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
В избиркоме объяснили очередь из росгвардейцев на участке в Омске
Избирком Омской области: очередь из росгвардейцев образовалась из-за специфики их службы
ОМСК, 18 сен - РИА Новости.
Очередь из росгвардейцев на одном из избирательных участков Омска образовалась из-за специфики их службы и процедуры сверки данных по книге голосующих по месту фактического пребывания, нарушения в этом нет, пояснил глава избиркома Омской области
Алексей Нестеренко.
Ранее в соцсетях появилось видео, где на избирательном участке №264 в Омске скопилась очередь из 35 молодых людей в форме Росгвардии
. Все они организованно ждали своей очереди и были в масках. В областном избиркоме пояснили, что знают об этом случае, и нарушения здесь нет.
"Сейчас просто подают заявление по голосованию по месту нахождения, когда человек … может голосовать в другом месте. Если вдруг это какая-то организованная кампания, то … что мы вчера наблюдали в 10 случаях. Как правило, это военизированные силовые структуры, которые отбывают куда-то на службу, постоянно передислоцируются. А они избиратели, могут голосовать. И мы всегда просим заранее руководителей, обращаемся в УМВД, чтобы они сориентировались … где будут находиться военнослужащие, и заранее приписались в соответствующей территории, чтобы не лишились избирательного права", - подробно объяснил журналистам глава избиркома Омской области Алексей Нестеренко.
Он добавил, что данные по всем голосующим по так называемым "открепительным" удостоверениям - по месту фактического пребывания, - на каждом избирательном участке находятся в одной книге у одного конкретного члена комисии. Поэтому образуются очереди - избиратели ждут проверки прикрепления к этому участку. Эти нюансы избирком региона пообещал учесть и в будущем упростить процедуру. Об организованном подвозе людей по "открепительным" на два участка - №308 и №309 в Омске в своём Instagram заявил кандидат в депутаты Законодательного собрания Омской области Владимир Лифантьев.
"Начинаются фантазии, что загнали людей строем и всем скомандовали голосовать (за кого-то из кандидатов - ред.). Мы все стараемся эти ситуации проконтролировать… Блуждает некое мнение, что осуществляется подвоз и так далее... Здесь нужно понимать, что подвоз подвозу рознь… Подвоз запрещен только кандидатам. Вот кандидат в депутаты не может нанять машинку, собрать каких-то людей, привести на избирательный участок и понятно, почему", - пояснил, отвечая на вопрос РИА Новости, Алексей Нестеренко.
Он добавил, что организованный, например, администрацией села подвоз избирателей для голосования на избирательный участок в другой населённый пункт не является нарушением. Однако жалобы на такой подвоз жителей поступают, все они были проверены. Ни одну из жалоб на процесс прохождения избирательного процесса не признали обоснованной, уточнили РИА Новости в облизбиркоме.