https://ria.ru/20210918/vybory-1750664165.html

В Ростовской области проголосовали более 70 процентов онлайн-избирателей

В Ростовской области проголосовали более 70 процентов онлайн-избирателей - РИА Новости, 18.09.2021

В Ростовской области проголосовали более 70 процентов онлайн-избирателей

Более 70% избирателей в Ростовской области, записавшихся на электронное голосование, проголосовали в первый день выборов в Госдуму, сообщает облизбирком. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T12:28

2021-09-18T12:28

2021-09-18T12:28

выборы в государственную думу

политика

ростовская область

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653101_0:233:3070:1960_1920x0_80_0_0_abf8a5e2410d80e9c5bfffac3277820d.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен - РИА Новости. Более 70% избирателей в Ростовской области, записавшихся на электронное голосование, проголосовали в первый день выборов в Госдуму, сообщает облизбирком."В дистанционном электронном голосовании за сутки приняли участие свыше 215 тысяч избирателей региона – более 70% от всех подавших заявления для участия в дистанционном голосовании", - говорится в сообщении.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Жители Ростовской области участвуют также в довыборах депутата Заксобрания области и распределении депутатских мандатов в городских и сельских поселениях. Всего в регионе организовано свыше 2,5 тысячи избирательных участков, численность избирателей – 3 182 628 человек.Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах РФ - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Для участия в дистанционном электронном голосовании подали заявления 302 527 избирателей Ростовской области.

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, ростовская область, госдума рф