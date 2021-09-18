12:15 18.09.2021 (обновлено: 13:42 18.09.2021)
В Германии раскритиковали отношение Евросоюза к выборам в Госдуму
Берлинский депутат Линдеманн: доказать Евросоюзу честность российских выборов невозможно
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Выборы в Госдуму в России проходят на высоком уровне, заявил "Известиям" депутат городской палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн.
Немецкий политик отметил хорошую подготовку голосования. Однако, по мнению политика, Евросоюз не верит в прозрачность электорального процесса и предоставлять ему какие-либо доказательства бесполезно.
"Я ожидаю, что выборы в России будут честными. Я вижу, что все хорошо подготовлено. Но невозможно доказать Европе, что голосование было справедливым, потому что Европейский союз не хочет принимать никакие доказательства", — сказал Линдеманн.
Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией. Его поддержали 494 депутата, против выступили 103 парламентария, воздержались — 72.
В документе призывают расширить санкции; задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" и противодействия "вмешательству в дела южных и восточных соседей союза"; выработать стратегию максимального снижения зависимости от российских энергоресурсов и поставок металлов; подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов, если их сочтут "нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".
Комментируя доклад, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что он может вызывать только сожаление.