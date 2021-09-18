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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/vybory-1750663167.html
В Германии раскритиковали отношение Евросоюза к выборам в Госдуму
В Германии раскритиковали отношение Евросоюза к выборам в Госдуму - РИА Новости, 18.09.2021
В Германии раскритиковали отношение Евросоюза к выборам в Госдуму
Выборы в Госдуму в России проходят на высоком уровне, заявил "Известиям" депутат городской палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T12:15
2021-09-18T13:42
выборы в государственную думу
политика
евросоюз
выборы в государственную думу
россия
германия
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Выборы в Госдуму в России проходят на высоком уровне, заявил "Известиям" депутат городской палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн.Немецкий политик отметил хорошую подготовку голосования. Однако, по мнению политика, Евросоюз не верит в прозрачность электорального процесса и предоставлять ему какие-либо доказательства бесполезно.Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией. Его поддержали 494 депутата, против выступили 103 парламентария, воздержались — 72.В документе призывают расширить санкции; задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" и противодействия "вмешательству в дела южных и восточных соседей союза"; выработать стратегию максимального снижения зависимости от российских энергоресурсов и поставок металлов; подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов, если их сочтут "нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".Комментируя доклад, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что он может вызывать только сожаление.
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политика, евросоюз, выборы в государственную думу, россия, германия
12:15 18.09.2021 (обновлено: 13:42 18.09.2021)
 
В Германии раскритиковали отношение Евросоюза к выборам в Госдуму

Берлинский депутат Линдеманн: доказать Евросоюзу честность российских выборов невозможно

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГолосование на избирательном участке в Москве
Голосование на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Выборы в Госдуму в России проходят на высоком уровне, заявил "Известиям" депутат городской палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн.
Немецкий политик отметил хорошую подготовку голосования. Однако, по мнению политика, Евросоюз не верит в прозрачность электорального процесса и предоставлять ему какие-либо доказательства бесполезно.

"Я ожидаю, что выборы в России будут честными. Я вижу, что все хорошо подготовлено. Но невозможно доказать Европе, что голосование было справедливым, потому что Европейский союз не хочет принимать никакие доказательства", — сказал Линдеманн.

Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией. Его поддержали 494 депутата, против выступили 103 парламентария, воздержались — 72.
В документе призывают расширить санкции; задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" и противодействия "вмешательству в дела южных и восточных соседей союза"; выработать стратегию максимального снижения зависимости от российских энергоресурсов и поставок металлов; подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов, если их сочтут "нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".
Комментируя доклад, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что он может вызывать только сожаление.
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