https://ria.ru/20210918/vybory-1750663167.html

В Германии раскритиковали отношение Евросоюза к выборам в Госдуму

В Германии раскритиковали отношение Евросоюза к выборам в Госдуму - РИА Новости, 18.09.2021

В Германии раскритиковали отношение Евросоюза к выборам в Госдуму

Выборы в Госдуму в России проходят на высоком уровне, заявил "Известиям" депутат городской палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T12:15

2021-09-18T12:15

2021-09-18T13:42

выборы в государственную думу

политика

евросоюз

выборы в государственную думу

россия

германия

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Выборы в Госдуму в России проходят на высоком уровне, заявил "Известиям" депутат городской палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн.Немецкий политик отметил хорошую подготовку голосования. Однако, по мнению политика, Евросоюз не верит в прозрачность электорального процесса и предоставлять ему какие-либо доказательства бесполезно.Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией. Его поддержали 494 депутата, против выступили 103 парламентария, воздержались — 72.В документе призывают расширить санкции; задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" и противодействия "вмешательству в дела южных и восточных соседей союза"; выработать стратегию максимального снижения зависимости от российских энергоресурсов и поставок металлов; подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов, если их сочтут "нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".Комментируя доклад, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что он может вызывать только сожаление.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750476228.html

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политика, евросоюз, выборы в государственную думу, россия, германия