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В первые сутки голосования серьезных нарушений не выявлено, заявили в СПЧ

В первые сутки голосования серьезных нарушений не выявлено, заявили в СПЧ - РИА Новости, 18.09.2021

В первые сутки голосования серьезных нарушений не выявлено, заявили в СПЧ

Трёхдневное голосование по всей России проходит в штатном режиме, серьезных нареканий к проведению нет, заявил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T12:07

2021-09-18T12:07

2021-09-18T12:07

выборы в государственную думу

политика

архангельск

москва

госдума рф

валерий фадеев

россия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Трёхдневное голосование по всей России проходит в штатном режиме, серьезных нареканий к проведению нет, заявил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году организовано в Москве и шести других субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе."Мониторинговая группа СПЧ в эти дни работает в 11 регионах, наша задача – оценить, как проходит голосование, как подготовлены избирательные комиссии, помогать вовремя реагировать на сигналы о возможных нарушениях. Я сам нахожусь в Архангельске, накануне ездил по многим избирательным участкам, смотрел, как организован процесс, общался с работниками территориальных избиркомов, наблюдателями и избирателями. Здесь пока спокойно. У коллег в других регионах – тоже", – рассказал Фадеев.Глава СПЧ добавил, что в связи с трехдневным голосованием появляются новые технологии, к которым повышенное внимание. Например, сейф-пакеты.Но в СПЧ следят за ситуацией не только в тех регионах, где присутствует делегация Совета."Вчера вечером, к примеру, были в некоторых СМИ сигналы, что якобы вводятся бюллетени уже после закрытия участков, в частности, в Крыму. Но избиркомы и наблюдатели оперативно прояснили ситуацию. Речь шла о том, что в КОИБы опускались бюллетени после надомного голосования. С соблюдением всех необходимых процедур. Мы эту тему знаем, здесь нарушений нет", – рассказал Фадеев.Также Фадеев рассказал, что к нему поступала информация о мелких недочетах, вроде замечаний о недостаточной освещенности кабинки для голосования, но какого-либо влияния на исход выборов они оказать не могут.

https://ria.ru/20210918/vybory-1750661047.html

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политика, архангельск, москва, госдума рф, валерий фадеев, россия