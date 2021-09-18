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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/vybory-1750661965.html
В первые сутки голосования серьезных нарушений не выявлено, заявили в СПЧ
В первые сутки голосования серьезных нарушений не выявлено, заявили в СПЧ - РИА Новости, 18.09.2021
В первые сутки голосования серьезных нарушений не выявлено, заявили в СПЧ
Трёхдневное голосование по всей России проходит в штатном режиме, серьезных нареканий к проведению нет, заявил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T12:07
2021-09-18T12:07
выборы в государственную думу
политика
архангельск
москва
госдума рф
валерий фадеев
россия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Трёхдневное голосование по всей России проходит в штатном режиме, серьезных нареканий к проведению нет, заявил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году организовано в Москве и шести других субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе."Мониторинговая группа СПЧ в эти дни работает в 11 регионах, наша задача – оценить, как проходит голосование, как подготовлены избирательные комиссии, помогать вовремя реагировать на сигналы о возможных нарушениях. Я сам нахожусь в Архангельске, накануне ездил по многим избирательным участкам, смотрел, как организован процесс, общался с работниками территориальных избиркомов, наблюдателями и избирателями. Здесь пока спокойно. У коллег в других регионах – тоже", – рассказал Фадеев.Глава СПЧ добавил, что в связи с трехдневным голосованием появляются новые технологии, к которым повышенное внимание. Например, сейф-пакеты.Но в СПЧ следят за ситуацией не только в тех регионах, где присутствует делегация Совета."Вчера вечером, к примеру, были в некоторых СМИ сигналы, что якобы вводятся бюллетени уже после закрытия участков, в частности, в Крыму. Но избиркомы и наблюдатели оперативно прояснили ситуацию. Речь шла о том, что в КОИБы опускались бюллетени после надомного голосования. С соблюдением всех необходимых процедур. Мы эту тему знаем, здесь нарушений нет", – рассказал Фадеев.Также Фадеев рассказал, что к нему поступала информация о мелких недочетах, вроде замечаний о недостаточной освещенности кабинки для голосования, но какого-либо влияния на исход выборов они оказать не могут.
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политика, архангельск, москва, госдума рф, валерий фадеев, россия
12:07 18.09.2021
 
В первые сутки голосования серьезных нарушений не выявлено, заявили в СПЧ

Глава СПЧ Валерий Фадеев: в первые сутки голосования серьезных нарушений не выявлено

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на избирательном участке в Москве
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Трёхдневное голосование по всей России проходит в штатном режиме, серьезных нареканий к проведению нет, заявил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году организовано в Москве и шести других субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 12:00Выборы в Государственную думу
Брянский избирком передал в полицию информацию о вбросах на одном участке
"Мониторинговая группа СПЧ в эти дни работает в 11 регионах, наша задача – оценить, как проходит голосование, как подготовлены избирательные комиссии, помогать вовремя реагировать на сигналы о возможных нарушениях. Я сам нахожусь в Архангельске, накануне ездил по многим избирательным участкам, смотрел, как организован процесс, общался с работниками территориальных избиркомов, наблюдателями и избирателями. Здесь пока спокойно. У коллег в других регионах – тоже", – рассказал Фадеев.
Глава СПЧ добавил, что в связи с трехдневным голосованием появляются новые технологии, к которым повышенное внимание. Например, сейф-пакеты.
"Серьёзных нареканий, как я понимаю, тут тоже пока нет. Сейф-пакеты запечатываются на ночь, имеют индивидуальные номера, система безопасности продумана, – заверил Фадеев.
Но в СПЧ следят за ситуацией не только в тех регионах, где присутствует делегация Совета.
"Вчера вечером, к примеру, были в некоторых СМИ сигналы, что якобы вводятся бюллетени уже после закрытия участков, в частности, в Крыму. Но избиркомы и наблюдатели оперативно прояснили ситуацию. Речь шла о том, что в КОИБы опускались бюллетени после надомного голосования. С соблюдением всех необходимых процедур. Мы эту тему знаем, здесь нарушений нет", – рассказал Фадеев.
Также Фадеев рассказал, что к нему поступала информация о мелких недочетах, вроде замечаний о недостаточной освещенности кабинки для голосования, но какого-либо влияния на исход выборов они оказать не могут.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаАрхангельскМоскваГосдума РФВалерий ФадеевРоссия
 
 
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