В первые сутки голосования серьезных нарушений не выявлено, заявили в СПЧ
Глава СПЧ Валерий Фадеев: в первые сутки голосования серьезных нарушений не выявлено
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на избирательном участке в Москве
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Трёхдневное голосование по всей России проходит в штатном режиме, серьезных нареканий к проведению нет, заявил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году организовано в Москве и шести других субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
"Мониторинговая группа СПЧ в эти дни работает в 11 регионах, наша задача – оценить, как проходит голосование, как подготовлены избирательные комиссии, помогать вовремя реагировать на сигналы о возможных нарушениях. Я сам нахожусь в Архангельске, накануне ездил по многим избирательным участкам, смотрел, как организован процесс, общался с работниками территориальных избиркомов, наблюдателями и избирателями. Здесь пока спокойно. У коллег в других регионах – тоже", – рассказал Фадеев.
Глава СПЧ добавил, что в связи с трехдневным голосованием появляются новые технологии, к которым повышенное внимание. Например, сейф-пакеты.
"Серьёзных нареканий, как я понимаю, тут тоже пока нет. Сейф-пакеты запечатываются на ночь, имеют индивидуальные номера, система безопасности продумана, – заверил Фадеев.
Но в СПЧ следят за ситуацией не только в тех регионах, где присутствует делегация Совета.
"Вчера вечером, к примеру, были в некоторых СМИ сигналы, что якобы вводятся бюллетени уже после закрытия участков, в частности, в Крыму. Но избиркомы и наблюдатели оперативно прояснили ситуацию. Речь шла о том, что в КОИБы опускались бюллетени после надомного голосования. С соблюдением всех необходимых процедур. Мы эту тему знаем, здесь нарушений нет", – рассказал Фадеев.
Также Фадеев рассказал, что к нему поступала информация о мелких недочетах, вроде замечаний о недостаточной освещенности кабинки для голосования, но какого-либо влияния на исход выборов они оказать не могут.