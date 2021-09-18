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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/vybory-1750661047.html
Брянский избирком передал в полицию информацию о вбросах на одном участке
Брянский избирком передал в полицию информацию о вбросах на одном участке - РИА Новости, 18.09.2021
Брянский избирком передал в полицию информацию о вбросах на одном участке
Избирательная комиссия в ходе первого дня трехдневного голосования на выборах зафиксировала факт "вброса" на одном из избирательных участков, материалы переданы РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T12:00
2021-09-18T12:00
выборы в государственную думу
политика
брянская область
госдума рф
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БРЯНСК, 18 сен – РИА Новости. Избирательная комиссия в ходе первого дня трехдневного голосования на выборах зафиксировала факт "вброса" на одном из избирательных участков, материалы переданы правоохранительным органам, сообщила РИА Новости председатель избирательной комиссии Брянской области Елена Анненкова.Ранее в сети появилась видеозапись, на которой видно, как женщина вбрасывает в ящик для голосования целую стопку бюллетеней. Как сообщается на сайте КПРФ по Брянской области, система видеонаблюдения зафиксировала, как "некоторые из фальсификаторов стояли у урны, запихивая в неё пачки бюллетеней, по несколько минут". По данным партии, это видеозапись с избирательного участка № 475 в Клетне."Избирательной комиссией был зафиксирован факт нарушения, материалы переданы полиции и сотрудникам следственного комитета", - прокомментировала Анненкова эту ситуацию.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними в Брянской области проходят дополнительные выборы депутатов облдумы, районных советов в ряде муниципальных округов. Явка избирателей в первый день голосования в Брянской области составила 26,92%
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РИА Новости
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политика, брянская область, госдума рф
12:00 18.09.2021
 
Брянский избирком передал в полицию информацию о вбросах на одном участке

Брянский избирком передал в полицию информацию о вбросах на одном из участков

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВыборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России
Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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БРЯНСК, 18 сен – РИА Новости. Избирательная комиссия в ходе первого дня трехдневного голосования на выборах зафиксировала факт "вброса" на одном из избирательных участков, материалы переданы правоохранительным органам, сообщила РИА Новости председатель избирательной комиссии Брянской области Елена Анненкова.
Ранее в сети появилась видеозапись, на которой видно, как женщина вбрасывает в ящик для голосования целую стопку бюллетеней. Как сообщается на сайте КПРФ по Брянской области, система видеонаблюдения зафиксировала, как "некоторые из фальсификаторов стояли у урны, запихивая в неё пачки бюллетеней, по несколько минут". По данным партии, это видеозапись с избирательного участка № 475 в Клетне.
Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 20:37Выборы в Государственную думу
Первый день голосования прошёл без крупных нарушений, заявил Мосгоризбирком
"Избирательной комиссией был зафиксирован факт нарушения, материалы переданы полиции и сотрудникам следственного комитета", - прокомментировала Анненкова эту ситуацию.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними в Брянской области проходят дополнительные выборы депутатов облдумы, районных советов в ряде муниципальных округов. Явка избирателей в первый день голосования в Брянской области составила 26,92%
Выборы в Государственную думу — 2021
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