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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/vybory-1750656229.html
Первые десять квартир разыграли среди москвичей, проголосовавших онлайн
Первые десять квартир разыграли среди москвичей, проголосовавших онлайн - РИА Новости, 18.09.2021
Первые десять квартир разыграли среди москвичей, проголосовавших онлайн
В эфире телеканала "Москва 24" озвучили десять победителей акции "ВыбираемВместе" конкурса "Миллион призов", каждый из них получил по однокомнатной квартире. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T11:16
2021-09-18T18:40
выборы в государственную думу
общество
севастополь
ростовская область
москва
госдума рф
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В эфире телеканала "Москва 24" озвучили десять победителей акции "ВыбираемВместе" конкурса "Миллион призов", каждый из них получил по однокомнатной квартире.Сегодня также разыграют 50 автомобилей и призовые баллы.Участвовать в первом этапе могли все, кто проголосовал 17 сентября до 20:00. Всего участвовали более 1,1 миллиона человек. В следующий раз победителей определят 19 и 20 сентября среди проголосовавших 18 и 19 сентября.По словам руководителя Общественного штаба наблюдения за выборами в Москве Алексея Венедиктова, дистанционно уже проголосовали две трети записавшихся избирателей — 1,38 миллиона человек из 2,14 миллиона.Выборы в Госдуму, а также региональных и муниципальных уровней проходят в этом году с 17 по 19 сентября. Депутатов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 человек проходят по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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севастополь
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общество, севастополь, ростовская область, москва, госдума рф
11:16 18.09.2021 (обновлено: 18:40 18.09.2021)
 
Первые десять квартир разыграли среди москвичей, проголосовавших онлайн

В Москве провели первый розыгрыш "Миллиона призов" среди проголосовавших онлайн на выборах

© АГН "Москва" / Александр АвиловУчасток для голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве
Участок для голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В эфире телеканала "Москва 24" озвучили десять победителей акции "ВыбираемВместе" конкурса "Миллион призов", каждый из них получил по однокомнатной квартире.
Сегодня также разыграют 50 автомобилей и призовые баллы.
Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 19:31Выборы в Государственную думу
Розыгрыш машин для участников онлайн-голосования в Москве пройдет в субботу
Участвовать в первом этапе могли все, кто проголосовал 17 сентября до 20:00. Всего участвовали более 1,1 миллиона человек.
В следующий раз победителей определят 19 и 20 сентября среди проголосовавших 18 и 19 сентября.
По словам руководителя Общественного штаба наблюдения за выборами в Москве Алексея Венедиктова, дистанционно уже проголосовали две трети записавшихся избирателей — 1,38 миллиона человек из 2,14 миллиона.
Выборы в Госдуму, а также региональных и муниципальных уровней проходят в этом году с 17 по 19 сентября. Депутатов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 человек проходят по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуОбществоСевастопольРостовская областьМоскваГосдума РФ
 
 
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