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Лавров проголосовал на выборах в Госдуму

Лавров проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 18.09.2021

Лавров проголосовал на выборах в Госдуму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу проголосовал на проходящих в стране выборах в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T10:57

2021-09-18T10:57

2021-09-18T13:39

выборы в государственную думу

политика

москва

сергей лавров

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу проголосовал на проходящих в стране выборах в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.Министр проголосовал на избирательном участке, расположенном в школе в Малом Кисловском переулке.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.

москва

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Лавров опустил бюллетень в урну на выборах в Госдуму Лавров проголосовал на выборах в Госдуму на одном из участков в Москве. 2021-09-18T10:57 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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политика, москва, сергей лавров