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Лавров проголосовал на выборах в Госдуму
Лавров проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 18.09.2021
Лавров проголосовал на выборах в Госдуму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу проголосовал на проходящих в стране выборах в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T10:57
2021-09-18T10:57
2021-09-18T13:39
выборы в государственную думу
политика
москва
сергей лавров
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу проголосовал на проходящих в стране выборах в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.Министр проголосовал на избирательном участке, расположенном в школе в Малом Кисловском переулке.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
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Лавров опустил бюллетень в урну на выборах в Госдуму
Лавров проголосовал на выборах в Госдуму на одном из участков в Москве.
2021-09-18T10:57
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политика, москва, сергей лавров
10:57 18.09.2021 (обновлено: 13:39 18.09.2021)
Лавров проголосовал на выборах в Госдуму
Глава МИД России Лавров проголосовал на выборах в Госдуму