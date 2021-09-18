https://ria.ru/20210918/vybory-1750646593.html

В Москве зафиксировали 50 тысяч переголосований в онлайн-формате

В Москве зафиксировали 50 тысяч переголосований в онлайн-формате - РИА Новости, 18.09.2021

В Москве зафиксировали 50 тысяч переголосований в онлайн-формате

Жители Москвы в первый день выборов воспользовались возможностью изменить свое решение в онлайн-формате 50 тысяч раз, в основном это касалось партийных... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T09:34

2021-09-18T09:34

2021-09-18T09:34

выборы в государственную думу

политика

севастополь

ростовская область

москва

алексей венедиктов (журналист)

госдума рф

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Жители Москвы в первый день выборов воспользовались возможностью изменить свое решение в онлайн-формате 50 тысяч раз, в основном это касалось партийных бюллетеней, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов."Пока мы видим 50 тысяч переголосований (в онлайн-формате), люди в основном переголосовывают по партийным бюллетеням. А по бюллетеням одномандатников переголосований почти нет", - сказал Венедиктов, уточнив, что это данные за первый день.Общее число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве и шести других субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.

https://ria.ru/20210918/vybory-1750642395.html

севастополь

ростовская область

москва

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политика, севастополь, ростовская область, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф