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Явка на выборах в Туве в первый день превысила 40%
Явка на выборах в Туве в первый день превысила 40% - РИА Новости, 18.09.2021
Явка на выборах в Туве в первый день превысила 40%
Явка на выборах главы региона и депутатов Госдумы в Туве в первый день составила 40,04%, сообщает региональная избирательная комиссия. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T08:35
2021-09-18T08:35
2021-09-18T08:35
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
шолбан кара-оол
госдума рф
яблоко
коммунисты россии
владислав ховалыг
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КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы региона и депутатов Госдумы в Туве в первый день составила 40,04%, сообщает региональная избирательная комиссия."Количество избирателей, принявших участие в голосовании, и процент от общего числа внесенных в списки избирателей на 20.00 – 78 697 и 40,04%", - говорится в документах на сайте избиркома Тувы.Тува кроме депутатов Госдумы будет выбирать главу республики. В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности был назначен Владислав Ховалыг. Всего на пост главы правительства претендуют пять кандидатов: Владислав Ховалыг от "Единой России", специалист центра организации дорожного движения Андрей Сат от Партии роста, представительница КПРФ Чойгана Седен-оол, представитель "Зеленых" Айланмаа Кан-оол и Владимир Чесноков от "Коммунистов России".Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
https://ria.ru/20210918/yavka-1750640173.html
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политика, владимир путин, шолбан кара-оол, госдума рф, яблоко, коммунисты россии, владислав ховалыг
Явка на выборах в Туве в первый день превысила 40%
Явка на выборах в Туве в первый день превысила 40 процентов