https://ria.ru/20210918/vybory-1750640685.html

В Москве проголосовали онлайн более 1,3 миллиона избирателей

В Москве проголосовали онлайн более 1,3 миллиона избирателей - РИА Новости, 18.09.2021

В Москве проголосовали онлайн более 1,3 миллиона избирателей

В Москве к моменту открытия избирательных участков во второй день в онлайн-голосовании приняли участие более 1,3 миллиона человек, следует из данных сервиса по... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T08:03

2021-09-18T08:03

2021-09-18T08:09

выборы в государственную думу

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госдума рф

политика

севастополь

московская городская дума

россия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В Москве к моменту открытия избирательных участков во второй день в онлайн-голосовании приняли участие более 1,3 миллиона человек, следует из данных сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием в столице.Согласно данным сайта на 08.00, на выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу получено 1 328 358 голосов, на выборах в ГД по одномандатному избирательному округу - получено 1 267 594 голосов.Кроме того, на довыборах в Мосгордуму по двум округам уже получено 48 940 голосов, а на довыборы в муниципальный округ Щукино в Москве - 9 292 голоса.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Общее число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750619500.html

москва

севастополь

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общество, москва, госдума рф, политика, севастополь, московская городская дума, россия