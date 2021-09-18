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В Москве проголосовали онлайн более 1,3 миллиона избирателей
В Москве проголосовали онлайн более 1,3 миллиона избирателей - РИА Новости, 18.09.2021
В Москве проголосовали онлайн более 1,3 миллиона избирателей
В Москве к моменту открытия избирательных участков во второй день в онлайн-голосовании приняли участие более 1,3 миллиона человек, следует из данных сервиса по... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T08:03
2021-09-18T08:03
2021-09-18T08:09
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В Москве к моменту открытия избирательных участков во второй день в онлайн-голосовании приняли участие более 1,3 миллиона человек, следует из данных сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием в столице.Согласно данным сайта на 08.00, на выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу получено 1 328 358 голосов, на выборах в ГД по одномандатному избирательному округу - получено 1 267 594 голосов.Кроме того, на довыборах в Мосгордуму по двум округам уже получено 48 940 голосов, а на довыборы в муниципальный округ Щукино в Москве - 9 292 голоса.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Общее число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.
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общество, москва, госдума рф, политика, севастополь, московская городская дума, россия
08:03 18.09.2021 (обновлено: 08:09 18.09.2021)
В Москве проголосовали онлайн более 1,3 миллиона избирателей
В Москве более 1,3 миллиона человек приняли участие в электронном голосовании