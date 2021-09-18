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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/vyborvy-1750707416.html
Омбудсмен Крыма поблагодарила иностранных наблюдателей за смелость
Омбудсмен Крыма поблагодарила иностранных наблюдателей за смелость - РИА Новости, 18.09.2021
Омбудсмен Крыма поблагодарила иностранных наблюдателей за смелость
Уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк поблагодарила за смелость международных наблюдателей, приехавших в регион вопреки угрозам санкций. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T19:26
2021-09-18T19:26
выборы в государственную думу
республика крым
франция
госдума рф
выборы в государственную думу
жером ламбер
европарламент
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк поблагодарила за смелость международных наблюдателей, приехавших в регион вопреки угрозам санкций.Группа иностранных наблюдателей из ряда стран мира, среди которых Франция и Сербия, находится с визитом в Крыму. Их цель - наблюдение за ходом голосования на выборах в Государственную думу РФ. Ранее Европарламент в итоговом варианте доклада по отношениям Россия-ЕС утвердил поправку, призывающую европейские страны применять санкции против граждан ЕС за участие в наблюдении за выборами в Крыму, которые назвал "незаконными". Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу пригрозил санкциями иностранцам, которые намерены быть наблюдателями на выборах в Госдуму РФ "в Крыму и Донбассе", притом, что на территории Донбасса выборы не проводятся."Спасибо за вашу смелость, что вы приехали в Республику Крым посмотреть, как проходят демократичные и свободные выборы", - сказала Опанасюк на встрече с наблюдателями.В свою очередь наблюдатель из Франции, депутат Национального собрания Жером Ламбер поблагодарил за возможность приехать в Крым и наблюдать за избирательным процессом. "Мы свободно видим, что происходит на избирательных участках", - отметил наблюдатель.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210916/vybory-1750429369.html
https://ria.ru/20210918/sanktsii-1750641625.html
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республика крым, франция, госдума рф, выборы в государственную думу, жером ламбер, европарламент, россия
19:26 18.09.2021
 
Омбудсмен Крыма поблагодарила иностранных наблюдателей за смелость

Омбудсмен Крыма Опанасюк поблагодарила международных наблюдателей за смелость

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк поблагодарила за смелость международных наблюдателей, приехавших в регион вопреки угрозам санкций.
Группа иностранных наблюдателей из ряда стран мира, среди которых Франция и Сербия, находится с визитом в Крыму. Их цель - наблюдение за ходом голосования на выборах в Государственную думу РФ. Ранее Европарламент в итоговом варианте доклада по отношениям Россия-ЕС утвердил поправку, призывающую европейские страны применять санкции против граждан ЕС за участие в наблюдении за выборами в Крыму, которые назвал "незаконными". Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу пригрозил санкциями иностранцам, которые намерены быть наблюдателями на выборах в Госдуму РФ "в Крыму и Донбассе", притом, что на территории Донбасса выборы не проводятся.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
16 сентября, 23:51Выборы в Государственную думу
На выборы в Крым приехала группа наблюдателей из нескольких стран
"Спасибо за вашу смелость, что вы приехали в Республику Крым посмотреть, как проходят демократичные и свободные выборы", - сказала Опанасюк на встрече с наблюдателями.
В свою очередь наблюдатель из Франции, депутат Национального собрания Жером Ламбер поблагодарил за возможность приехать в Крым и наблюдать за избирательным процессом. "Мы свободно видим, что происходит на избирательных участках", - отметил наблюдатель.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Мужчина голосует на избирательном участке в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 08:18Выборы в Государственную думу
В Крыму назвали санкции Украины из-за выборов комичными
 
Выборы в Государственную думуРеспублика КрымФранцияГосдума РФВыборы в Государственную думуЖером ЛамберЕвропарламентРоссия
 
 
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