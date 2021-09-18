Омбудсмен Крыма поблагодарила иностранных наблюдателей за смелость
Омбудсмен Крыма Опанасюк поблагодарила международных наблюдателей за смелость
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк поблагодарила за смелость международных наблюдателей, приехавших в регион вопреки угрозам санкций.
Группа иностранных наблюдателей из ряда стран мира, среди которых Франция и Сербия, находится с визитом в Крыму. Их цель - наблюдение за ходом голосования на выборах в Государственную думу РФ. Ранее Европарламент в итоговом варианте доклада по отношениям Россия-ЕС утвердил поправку, призывающую европейские страны применять санкции против граждан ЕС за участие в наблюдении за выборами в Крыму, которые назвал "незаконными". Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу пригрозил санкциями иностранцам, которые намерены быть наблюдателями на выборах в Госдуму РФ "в Крыму и Донбассе", притом, что на территории Донбасса выборы не проводятся.
"Спасибо за вашу смелость, что вы приехали в Республику Крым посмотреть, как проходят демократичные и свободные выборы", - сказала Опанасюк на встрече с наблюдателями.
В свою очередь наблюдатель из Франции, депутат Национального собрания Жером Ламбер поблагодарил за возможность приехать в Крым и наблюдать за избирательным процессом. "Мы свободно видим, что происходит на избирательных участках", - отметил наблюдатель.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.