https://ria.ru/20210918/vyborvy-1750707416.html

Омбудсмен Крыма поблагодарила иностранных наблюдателей за смелость

Омбудсмен Крыма поблагодарила иностранных наблюдателей за смелость - РИА Новости, 18.09.2021

Омбудсмен Крыма поблагодарила иностранных наблюдателей за смелость

Уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк поблагодарила за смелость международных наблюдателей, приехавших в регион вопреки угрозам санкций. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T19:26

2021-09-18T19:26

2021-09-18T19:26

выборы в государственную думу

республика крым

франция

госдума рф

выборы в государственную думу

жером ламбер

европарламент

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк поблагодарила за смелость международных наблюдателей, приехавших в регион вопреки угрозам санкций.Группа иностранных наблюдателей из ряда стран мира, среди которых Франция и Сербия, находится с визитом в Крыму. Их цель - наблюдение за ходом голосования на выборах в Государственную думу РФ. Ранее Европарламент в итоговом варианте доклада по отношениям Россия-ЕС утвердил поправку, призывающую европейские страны применять санкции против граждан ЕС за участие в наблюдении за выборами в Крыму, которые назвал "незаконными". Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу пригрозил санкциями иностранцам, которые намерены быть наблюдателями на выборах в Госдуму РФ "в Крыму и Донбассе", притом, что на территории Донбасса выборы не проводятся."Спасибо за вашу смелость, что вы приехали в Республику Крым посмотреть, как проходят демократичные и свободные выборы", - сказала Опанасюк на встрече с наблюдателями.В свою очередь наблюдатель из Франции, депутат Национального собрания Жером Ламбер поблагодарил за возможность приехать в Крым и наблюдать за избирательным процессом. "Мы свободно видим, что происходит на избирательных участках", - отметил наблюдатель.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210916/vybory-1750429369.html

https://ria.ru/20210918/sanktsii-1750641625.html

республика крым

франция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, франция, госдума рф, выборы в государственную думу, жером ламбер, европарламент, россия