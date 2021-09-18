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В Москве в "Аптекарском огороде" открылась выставка винограда с дегустацией

В Москве в "Аптекарском огороде" открылась выставка винограда с дегустацией - РИА Новости, 18.09.2021

В Москве в "Аптекарском огороде" открылась выставка винограда с дегустацией

В "Аптекарском огороде" в Москве проходит выставка винограда с дегустацией, рассказал РИА Новости директор сада Алексей Ретеюм. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T16:54

2021-09-18T16:54

2021-09-18T18:22

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алексей ретеюм

россия

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В "Аптекарском огороде" в Москве проходит выставка винограда с дегустацией, рассказал РИА Новости директор сада Алексей Ретеюм."Вопреки заблуждениям большинства людей, самые разнообразные сорта винограда, как те, которые можно использовать в пищу, так и винные сорта, можно выращивать в средней полосе России", — сказал он.Руководитель Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" рассказал, что там выращивают 23 сорта винограда, все они созревают в сентябре."Сейчас большая часть как раз поспела — и они невероятно вкусные. Каждый год осенью мы проводим выставку вместе с клубом виноградарей, на ней обычно представлены самые разнообразные сорта, именно выращиваемые в средней полосе России. И одновременно те сорта винограда, которые произрастают в "Аптекарском огороде", — отметил он.Ретеюм подчеркнул, что это классическое событие для "Аптекарского огорода", оно проходит только один день. На выставке нет лекций, но в свободном формате можно общаться с садовниками, виноградарями и сотрудниками, которые занимаются выращиванием.По словам директора сада, дегустация пользуется большой популярностью."Виноград — это интересная культура, и хочется, чтобы ассортимент тех культур, которые выращиваются в Подмосковье, в средней полосе России, расширялся, насколько это возможно. И главное, не бояться пробовать выращивать виноград. Для него важный фактор — сверхсолнечные места", — сказал он.Все сорта винограда вполне морозостойкие, отметил он. В Москве, например, и столовый, и винный "прекрасно растут", а по сладости, размеру и другим вкусовым качествам не уступают тем, что выращивают "на Лазурном Берегу, в Крыму или на Кавказе".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, алексей ретеюм, россия