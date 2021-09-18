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Виноделы Подмосковья претендуют на достойную позицию в мировой отрасли
Виноделы Подмосковья претендуют на достойную позицию в мировой отрасли - РИА Новости, 18.09.2021
Виноделы Подмосковья претендуют на достойную позицию в мировой отрасли
Северное виноделие все больше укрепляет позиции на винодельческой карте мира, и производители Подмосковья имеют все шансы занять здесь достойное место, считает... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T20:17
2021-09-18T20:17
экономика
вино
московская область (подмосковье)
москва
виноделие
россия
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Северное виноделие все больше укрепляет позиции на винодельческой карте мира, и производители Подмосковья имеют все шансы занять здесь достойное место, считает председатель Московского клуба виноградарей Николай Сидорцов."У северного виноделия в мире в целом очень хорошие перспективы, оно активно развивается, например, в Голландии, в Германии, в Швеции. И наши производители могут занять здесь достойное место", - сказал Сидорцов РИА Новости."Виноград может расти не только в жарком климате. У винограда, который выращивается в средней полосе, в Подмосковье, есть большие преимущества, так как летом световой день у нас длится дольше, солнце садится позже. По сути, условия произрастания делают из него диетический продукт", - пояснил он.Собеседник агентства обратил внимание на минимальное количество обработок ядохимикатами, устойчивость некоторых сортов к виноградным заболеваниям, а также преимущества климата, благодаря которому лоза не страдает от филаксеры и от избытка положительных экстремальных температур.Кроме того, в России был найден амурский виноград, который выдерживает температуры до минус 40 градусов, при этом содержание полезных биологически активных веществ – например, ресвератрола, - в северных винах страны намного больше, чем в южных, добавил он."И это очень важное направление, поэтому вина из северного винограда так востребованы среди коллекционеров и знатоков, а также продукты переработки винограда, соки, компоты, масла из косточек амурского винограда", - рассказал председатель Московского клуба виноградарей.Подмосковный виноград, по его словам, это также технические сорта, которые могут использоваться для производства соков, детского питания, лекарственных средств. Сейчас виноградари Московской области пока производят совсем не так много вин в сравнении с признанными винодельческими регионами, в основном - белые вина."Продажи пока небольшие, но уверен, качество нашей продукции позволит им стать востребованными не только среди привычного круга, но и среди элиты - как коллекционный объект", - сказал Сидорцов. "Надо, чтобы о нас знали больше", - подчеркнул он, отметив в этой связи хорошие перспективы агротуров по винодельческим хозяйствам Московской области.Продукция подмосковных виноделов была представлена в субботу в "Аптекарском огороде" в Москве на ежегодной выставке винограда с дегустацией. "Наша выставка проходит седьмой раз, это очень важное мероприятие для виноградарей, которые работают в Подмосковье, в средней полосе России", - сказал Сидорцов, заметив, что представленные там вина получили высокие оценки признанных экспертов – от 86 баллов по шкале Паркера.
https://ria.ru/20210912/shampanskoe-1749410760.html
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экономика, вино, московская область (подмосковье), москва, виноделие, россия
20:17 18.09.2021
 
Виноделы Подмосковья претендуют на достойную позицию в мировой отрасли

Виноделы Подмосковья претендуют на достойную позицию среди мировых производителей вина

© AP Photo / Eric RisbergВинный завод на Мадейре
Винный завод на Мадейре - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© AP Photo / Eric Risberg
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Северное виноделие все больше укрепляет позиции на винодельческой карте мира, и производители Подмосковья имеют все шансы занять здесь достойное место, считает председатель Московского клуба виноградарей Николай Сидорцов.
"У северного виноделия в мире в целом очень хорошие перспективы, оно активно развивается, например, в Голландии, в Германии, в Швеции. И наши производители могут занять здесь достойное место", - сказал Сидорцов РИА Новости.
"Виноград может расти не только в жарком климате. У винограда, который выращивается в средней полосе, в Подмосковье, есть большие преимущества, так как летом световой день у нас длится дольше, солнце садится позже. По сути, условия произрастания делают из него диетический продукт", - пояснил он.
Собеседник агентства обратил внимание на минимальное количество обработок ядохимикатами, устойчивость некоторых сортов к виноградным заболеваниям, а также преимущества климата, благодаря которому лоза не страдает от филаксеры и от избытка положительных экстремальных температур.
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Кроме того, в России был найден амурский виноград, который выдерживает температуры до минус 40 градусов, при этом содержание полезных биологически активных веществ – например, ресвератрола, - в северных винах страны намного больше, чем в южных, добавил он.
"И это очень важное направление, поэтому вина из северного винограда так востребованы среди коллекционеров и знатоков, а также продукты переработки винограда, соки, компоты, масла из косточек амурского винограда", - рассказал председатель Московского клуба виноградарей.
Подмосковный виноград, по его словам, это также технические сорта, которые могут использоваться для производства соков, детского питания, лекарственных средств. Сейчас виноградари Московской области пока производят совсем не так много вин в сравнении с признанными винодельческими регионами, в основном - белые вина.
"Продажи пока небольшие, но уверен, качество нашей продукции позволит им стать востребованными не только среди привычного круга, но и среди элиты - как коллекционный объект", - сказал Сидорцов. "Надо, чтобы о нас знали больше", - подчеркнул он, отметив в этой связи хорошие перспективы агротуров по винодельческим хозяйствам Московской области.
Продукция подмосковных виноделов была представлена в субботу в "Аптекарском огороде" в Москве на ежегодной выставке винограда с дегустацией. "Наша выставка проходит седьмой раз, это очень важное мероприятие для виноградарей, которые работают в Подмосковье, в средней полосе России", - сказал Сидорцов, заметив, что представленные там вина получили высокие оценки признанных экспертов – от 86 баллов по шкале Паркера.
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