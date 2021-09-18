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Ученый-кондитер рассказал, в чем проблема современных десертов
Ученый-кондитер рассказал, в чем проблема современных десертов - РИА Новости, 18.09.2021
Ученый-кондитер рассказал, в чем проблема современных десертов
Сырье, из которого делаются торты и вафли, а также соблюдение технологий производства этой продукции вызывают сейчас большие претензии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T09:29
2021-09-18T09:29
общество
еда
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сырье, из которого делаются торты и вафли, а также соблюдение технологий производства этой продукции вызывают сейчас большие претензии, заявил РИА Новости ведущий научный специалист Всероссийского научно-исследовательского института кондитерской промышленности (ВНИИКП) Михаил Талейсник.Владелица украинской кондитерской Евгения Манжосова ранее рассказала РИА Новости, что рецепт "Киевского торта" является уникальным и нигде в мире, кроме Украины, не делают подобный десерт. Талейсник в свою очередь отметил заметное падение качества "Киевского" торта, назвав основной причиной снижение уровня сырья."Современные вафли тоже вызывают большие претензии. Люди перестали следить за технологией: раньше было незыблемо – 20% листа и 80% начинки, благодаря этому вы чувствовали вафлю. А сейчас вы чувствуете лист", - говорит Талейсник.Кроме того, даже в случае использования сливочного масла, а не замены его взбитыми сливками, есть претензии к содержанию в масле воды: оно должно быть не выше 16%, а сейчас этот показатель достигает даже 32%, сказал эксперт.Многое можно ощутить даже обонянием. "Если раньше запах ванили с фабрики "Большевик" (в Москве - ред.) вы чувствовали от метро "Белорусская", сейчас вы и не знаете, что там была эта фабрика", - заметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210917/tort-1750554903.html
https://ria.ru/20210625/desert-1738652273.html
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общество, еда
09:29 18.09.2021
 
Ученый-кондитер рассказал, в чем проблема современных десертов

Ученый-кондитер Талейсник назвал признаки плохого качества десертов

© Pixabay / Aline PonceТорт "Павлова"
Торт Павлова - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© Pixabay / Aline Ponce
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сырье, из которого делаются торты и вафли, а также соблюдение технологий производства этой продукции вызывают сейчас большие претензии, заявил РИА Новости ведущий научный специалист Всероссийского научно-исследовательского института кондитерской промышленности (ВНИИКП) Михаил Талейсник.
Владелица украинской кондитерской Евгения Манжосова ранее рассказала РИА Новости, что рецепт "Киевского торта" является уникальным и нигде в мире, кроме Украины, не делают подобный десерт. Талейсник в свою очередь отметил заметное падение качества "Киевского" торта, назвав основной причиной снижение уровня сырья.
Киевский торт - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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"Киевский торт" потерял прежнее качество, считают эксперты
"Современные вафли тоже вызывают большие претензии. Люди перестали следить за технологией: раньше было незыблемо – 20% листа и 80% начинки, благодаря этому вы чувствовали вафлю. А сейчас вы чувствуете лист", - говорит Талейсник.
Кроме того, даже в случае использования сливочного масла, а не замены его взбитыми сливками, есть претензии к содержанию в масле воды: оно должно быть не выше 16%, а сейчас этот показатель достигает даже 32%, сказал эксперт.
Многое можно ощутить даже обонянием. "Если раньше запах ванили с фабрики "Большевик" (в Москве - ред.) вы чувствовали от метро "Белорусская", сейчас вы и не знаете, что там была эта фабрика", - заметил собеседник агентства.
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