https://ria.ru/20210918/vafli-1750646112.html

Ученый-кондитер рассказал, в чем проблема современных десертов

Ученый-кондитер рассказал, в чем проблема современных десертов - РИА Новости, 18.09.2021

Ученый-кондитер рассказал, в чем проблема современных десертов

Сырье, из которого делаются торты и вафли, а также соблюдение технологий производства этой продукции вызывают сейчас большие претензии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T09:29

2021-09-18T09:29

2021-09-18T09:29

общество

еда

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сырье, из которого делаются торты и вафли, а также соблюдение технологий производства этой продукции вызывают сейчас большие претензии, заявил РИА Новости ведущий научный специалист Всероссийского научно-исследовательского института кондитерской промышленности (ВНИИКП) Михаил Талейсник.Владелица украинской кондитерской Евгения Манжосова ранее рассказала РИА Новости, что рецепт "Киевского торта" является уникальным и нигде в мире, кроме Украины, не делают подобный десерт. Талейсник в свою очередь отметил заметное падение качества "Киевского" торта, назвав основной причиной снижение уровня сырья."Современные вафли тоже вызывают большие претензии. Люди перестали следить за технологией: раньше было незыблемо – 20% листа и 80% начинки, благодаря этому вы чувствовали вафлю. А сейчас вы чувствуете лист", - говорит Талейсник.Кроме того, даже в случае использования сливочного масла, а не замены его взбитыми сливками, есть претензии к содержанию в масле воды: оно должно быть не выше 16%, а сейчас этот показатель достигает даже 32%, сказал эксперт.Многое можно ощутить даже обонянием. "Если раньше запах ванили с фабрики "Большевик" (в Москве - ред.) вы чувствовали от метро "Белорусская", сейчас вы и не знаете, что там была эта фабрика", - заметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210917/tort-1750554903.html

https://ria.ru/20210625/desert-1738652273.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, еда