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Украина согласовала поставку 150 тысяч тонн угля из США
Украина согласовала поставку 150 тысяч тонн угля из США - РИА Новости, 18.09.2021
Украина согласовала поставку 150 тысяч тонн угля из США
Украинская компания ДТЭК согласовала поставку двух партий угля из США общим объемом 150 тысяч тонн, поставщиком выступит американская HC Trading (Heidelberg... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T10:04
2021-09-18T10:04
экономика
украина
сша
польша
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КИЕВ, 18 сен - РИА Новости. Украинская компания ДТЭК согласовала поставку двух партий угля из США общим объемом 150 тысяч тонн, поставщиком выступит американская HC Trading (Heidelberg Cement Group), сообщила в субботу пресс-служба ДТЭК Энерго."ДТЭК согласовал с американской компанией HC Trading (Heidelberg Cement Group) поставку на Украину двух судовых партий американского энергетического угля. Общий объем договоренностей с поставщиком составляет 150 тысяч тонн. Ожидается, что уголь будет доставлен на Украину двумя судовыми партиями: первая - в декабре 2021, вторая - в январе следующего года", - говорится в сообщении в Facebook компании.Отмечается, что это уже второй контракт компании на импорт угля из США. Первый на поставку 75 тысяч тонн был подписан с другим поставщиком в конце августа.В августе этого года ДТЭК начала импорт угля из Казахстана и Польши. Ранее первый замминистра энергетики страны Юрий Власенко сообщил, что Украине необходимо накопить на складах около 16 миллиона тонн угля для стабильного прохождения отопительного сезона.
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экономика, украина, сша, польша, дтэк
10:04 18.09.2021
 
Украина согласовала поставку 150 тысяч тонн угля из США

Украина согласовала поставку 150 тысяч тонн угля американской компании HC Trading

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТоварные поезда
Товарные поезда - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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КИЕВ, 18 сен - РИА Новости. Украинская компания ДТЭК согласовала поставку двух партий угля из США общим объемом 150 тысяч тонн, поставщиком выступит американская HC Trading (Heidelberg Cement Group), сообщила в субботу пресс-служба ДТЭК Энерго.
"ДТЭК согласовал с американской компанией HC Trading (Heidelberg Cement Group) поставку на Украину двух судовых партий американского энергетического угля. Общий объем договоренностей с поставщиком составляет 150 тысяч тонн. Ожидается, что уголь будет доставлен на Украину двумя судовыми партиями: первая - в декабре 2021, вторая - в январе следующего года", - говорится в сообщении в Facebook компании.
Отмечается, что это уже второй контракт компании на импорт угля из США. Первый на поставку 75 тысяч тонн был подписан с другим поставщиком в конце августа.
В августе этого года ДТЭК начала импорт угля из Казахстана и Польши. Ранее первый замминистра энергетики страны Юрий Власенко сообщил, что Украине необходимо накопить на складах около 16 миллиона тонн угля для стабильного прохождения отопительного сезона.
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ЭкономикаУкраинаСШАПольшаДТЭК
 
 
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