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Памфилова объяснила работу избирательных участков после их закрытия
Памфилова объяснила работу избирательных участков после их закрытия - РИА Новости, 18.09.2021
Памфилова объяснила работу избирательных участков после их закрытия
Глава Центризбиркома Элла Памфилова объяснила работу избирательных участков после их закрытия - это стандартная процедура, когда бюллетени "надомников" с... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T17:23
2021-09-18T17:23
2021-09-18T17:23
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова объяснила работу избирательных участков после их закрытия - это стандартная процедура, когда бюллетени "надомников" с переносных ящиков перемещаются в КОИБ.Ранее в СМИ появилась информация о якобы нарушениях и "вбросах" на избирательных участках, где после их закрытия проводилась работа с бюллетенями."Это стандартная процедура, когда по окончании голосования приходят члены комиссии с переносными ящиками для надомного голосования и после, когда в 20:00 заканчивается голосование на стационарном участке, они обязаны в КОИБы опускать эти бюллетени", - подчеркнула Памфилова в информцентре ЦИК.Глава ЦИК отметила, что именно эту процедуру по перемещению бюллетеней в КОИБы путают с нарушениями и "вбросами", однако это стандартная процедура."Многие люди искренне не понимают, считают, что под камеры идут "вбросы", хотя КОИбы - это наша стандартная процедура, мы ее не стали менять. КОИБ - это машина, ее не обманешь, она фиксирует, бюллетень опущен и все - его оттуда не вытащишь", - заключила она.
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политика, госдума рф, цик рф, элла памфилова
Памфилова объяснила работу избирательных участков после их закрытия
Глава ЦИК Памфилова объяснила работу избирательных участков после их закрытия
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова
объяснила работу избирательных участков после их закрытия - это стандартная процедура, когда бюллетени "надомников" с переносных ящиков перемещаются в КОИБ.
Ранее в СМИ появилась информация о якобы нарушениях и "вбросах" на избирательных участках, где после их закрытия проводилась работа с бюллетенями.
"Это стандартная процедура, когда по окончании голосования приходят члены комиссии с переносными ящиками для надомного голосования и после, когда в 20:00 заканчивается голосование на стационарном участке, они обязаны в КОИБы опускать эти бюллетени", - подчеркнула Памфилова в информцентре ЦИК.
Глава ЦИК отметила, что именно эту процедуру по перемещению бюллетеней в КОИБы путают с нарушениями и "вбросами", однако это стандартная процедура.
"Многие люди искренне не понимают, считают, что под камеры идут "вбросы", хотя КОИбы - это наша стандартная процедура, мы ее не стали менять. КОИБ - это машина, ее не обманешь, она фиксирует, бюллетень опущен и все - его оттуда не вытащишь", - заключила она.