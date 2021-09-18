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Памфилова объяснила работу избирательных участков после их закрытия

Памфилова объяснила работу избирательных участков после их закрытия - РИА Новости, 18.09.2021

Памфилова объяснила работу избирательных участков после их закрытия

Глава Центризбиркома Элла Памфилова объяснила работу избирательных участков после их закрытия - это стандартная процедура, когда бюллетени "надомников" с... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T17:23

2021-09-18T17:23

2021-09-18T17:23

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элла памфилова

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова объяснила работу избирательных участков после их закрытия - это стандартная процедура, когда бюллетени "надомников" с переносных ящиков перемещаются в КОИБ.Ранее в СМИ появилась информация о якобы нарушениях и "вбросах" на избирательных участках, где после их закрытия проводилась работа с бюллетенями."Это стандартная процедура, когда по окончании голосования приходят члены комиссии с переносными ящиками для надомного голосования и после, когда в 20:00 заканчивается голосование на стационарном участке, они обязаны в КОИБы опускать эти бюллетени", - подчеркнула Памфилова в информцентре ЦИК.Глава ЦИК отметила, что именно эту процедуру по перемещению бюллетеней в КОИБы путают с нарушениями и "вбросами", однако это стандартная процедура."Многие люди искренне не понимают, считают, что под камеры идут "вбросы", хотя КОИбы - это наша стандартная процедура, мы ее не стали менять. КОИБ - это машина, ее не обманешь, она фиксирует, бюллетень опущен и все - его оттуда не вытащишь", - заключила она.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, цик рф, элла памфилова