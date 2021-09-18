Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210918/tyurma-1750726909.html
Консул посольства России в Чехии посетила в тюрьме россиянина Франчетти
Консул посольства России в Чехии посетила в тюрьме россиянина Франчетти - РИА Новости, 18.09.2021
Консул посольства России в Чехии посетила в тюрьме россиянина Франчетти
Заведующая консульским отделом посольства РФ в Чехии посетила находящегося в пражской тюрьме "Панкрац" россиянина Александра Франчетти, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T23:46
2021-09-18T23:46
в мире
прага
чехия
александр бастрыкин
россия
александр франчетти
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729413437_0:98:3020:1797_1920x0_80_0_0_6794c36ccb7aea8412caa374b3955a70.jpg
ПРАГА, 18 сен – РИА Новости. Заведующая консульским отделом посольства РФ в Чехии посетила находящегося в пражской тюрьме "Панкрац" россиянина Александра Франчетти, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Николай Брякин."Заведующая консульским отделом посольства России в Чехии посетила в тюрьме "Панкрац" гражданина РФ Александра Франчетти. Посольство продолжает находиться в тесном контакте с россиянином, его близкими и его защитой и оказывать всю необходимую консульскую поддержку", - сказал Брякин.В воскресенье 12 сентября пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь Брякин подтвердил РИА Новости, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России в аэропорту Праги по выданному Украиной ордеру.МИД РФ в связи с задержанием Франчетти информировал, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, внешнеполитическое ведомство делает все для помощи россиянину. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.
https://ria.ru/20210916/franchetti-1750373608.html
https://ria.ru/20210916/advokat-1750388053.html
прага
чехия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729413437_183:0:2834:1988_1920x0_80_0_0_b83e8d9af9adb74489f8a68542a072d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, прага, чехия, александр бастрыкин, россия, александр франчетти
23:46 18.09.2021
 
Консул посольства России в Чехии посетила в тюрьме россиянина Франчетти

Консул посольства России в Чехии посетила в тюрьме "Панкрац" россиянина Франчетти

© AP Photo / Petr David JosekАвтомобиль посольства России у здания МИД Чехии в Праге
Автомобиль посольства России у здания МИД Чехии в Праге - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© AP Photo / Petr David Josek
Читать ria.ru в
ПРАГА, 18 сен – РИА Новости. Заведующая консульским отделом посольства РФ в Чехии посетила находящегося в пражской тюрьме "Панкрац" россиянина Александра Франчетти, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Николай Брякин.
"Заведующая консульским отделом посольства России в Чехии посетила в тюрьме "Панкрац" гражданина РФ Александра Франчетти. Посольство продолжает находиться в тесном контакте с россиянином, его близкими и его защитой и оказывать всю необходимую консульскую поддержку", - сказал Брякин.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 17:05
В МИД заявили, что опасаются политизации дела Франчетти
В воскресенье 12 сентября пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь Брякин подтвердил РИА Новости, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России в аэропорту Праги по выданному Украиной ордеру.
МИД РФ в связи с задержанием Франчетти информировал, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, внешнеполитическое ведомство делает все для помощи россиянину. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.
Александр Франчетти в суде в Праге. Кадр видео
16 сентября, 18:00
Дочь задержанного в Праге Франчетти объяснила отказ от услуг адвоката
 
В миреПрагаЧехияАлександр БастрыкинРоссияАлександр Франчетти
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Российский посол рассказал, как проходят выборы на участках в Японии
05:11Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 23 процента
05:10В Израиле задержали последних двух сбежавших палестинских заключенных
04:40Госдеп сообщил об эвакуации 28 американцев из Кабула
04:13В Раде рассказали, как "подставилась" Украина
04:06В восьми регионах Сибири начался финальный день голосования
04:04Экс-министр заявил о расплате Украины за слова Зеленского о "грязном газе"
03:47Губернатор Камчатского края принял участие в голосовании
03:33СМИ: детали AUKUS согласовали без ведома Макрона на саммите G7
03:21В России разработали новый пистолет-пулемет для спецназа
03:18Россиянам рассказали, что должно насторожить в выписке из ЕГРН
03:05В Карачаево-Черкесии парламент изберет главу региона
02:48В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6
02:27"Будто из ржавого крана": японца поразила российская минеральная вода
02:20Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился в Атлантике
02:17Эксперт научил правильно выбирать зимнюю резину
02:15"Да освободит нас Россия": болгар восхитили учения "Запад-2021"
02:09В Приамурье, Забайкальском крае и Якутии начался финальный день выборов
02:09Врач назвала лучшее время для кофе
01:59Во Франции опровергли сообщения о переговорах с США по AUKUS
Лента новостейМолния