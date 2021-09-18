Консул посольства России в Чехии посетила в тюрьме россиянина Франчетти
Консул посольства России в Чехии посетила в тюрьме "Панкрац" россиянина Франчетти
© AP Photo / Petr David JosekАвтомобиль посольства России у здания МИД Чехии в Праге
© AP Photo / Petr David Josek
ПРАГА, 18 сен – РИА Новости. Заведующая консульским отделом посольства РФ в Чехии посетила находящегося в пражской тюрьме "Панкрац" россиянина Александра Франчетти, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Николай Брякин.
"Заведующая консульским отделом посольства России в Чехии посетила в тюрьме "Панкрац" гражданина РФ Александра Франчетти. Посольство продолжает находиться в тесном контакте с россиянином, его близкими и его защитой и оказывать всю необходимую консульскую поддержку", - сказал Брякин.
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В воскресенье 12 сентября пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь Брякин подтвердил РИА Новости, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России в аэропорту Праги по выданному Украиной ордеру.
МИД РФ в связи с задержанием Франчетти информировал, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, внешнеполитическое ведомство делает все для помощи россиянину. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.
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