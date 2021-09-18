https://ria.ru/20210918/tyurma-1750726909.html

Консул посольства России в Чехии посетила в тюрьме россиянина Франчетти

Консул посольства России в Чехии посетила в тюрьме россиянина Франчетти - РИА Новости, 18.09.2021

Консул посольства России в Чехии посетила в тюрьме россиянина Франчетти

Заведующая консульским отделом посольства РФ в Чехии посетила находящегося в пражской тюрьме "Панкрац" россиянина Александра Франчетти, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T23:46

2021-09-18T23:46

2021-09-18T23:46

в мире

прага

чехия

александр бастрыкин

россия

александр франчетти

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ПРАГА, 18 сен – РИА Новости. Заведующая консульским отделом посольства РФ в Чехии посетила находящегося в пражской тюрьме "Панкрац" россиянина Александра Франчетти, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Николай Брякин."Заведующая консульским отделом посольства России в Чехии посетила в тюрьме "Панкрац" гражданина РФ Александра Франчетти. Посольство продолжает находиться в тесном контакте с россиянином, его близкими и его защитой и оказывать всю необходимую консульскую поддержку", - сказал Брякин.В воскресенье 12 сентября пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь Брякин подтвердил РИА Новости, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России в аэропорту Праги по выданному Украиной ордеру.МИД РФ в связи с задержанием Франчетти информировал, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, внешнеполитическое ведомство делает все для помощи россиянину. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.

https://ria.ru/20210916/franchetti-1750373608.html

https://ria.ru/20210916/advokat-1750388053.html

прага

чехия

россия

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в мире, прага, чехия, александр бастрыкин, россия, александр франчетти