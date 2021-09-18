https://ria.ru/20210918/tranzit-1750633353.html

США посоветовали Украине не зацикливаться на "Северном потоке — 2"

США посоветовали Украине не зацикливаться на "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 18.09.2021

США посоветовали Украине не зацикливаться на "Северном потоке — 2"

Украине стоит сосредоточиться не на "Северном потоке — 2", а на модернизации своей энергетики, заявил старший советник по энергетической безопасности госдепа... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T02:00

2021-09-18T02:00

2021-09-18T02:12

сша

владимир зеленский

евросоюз

газпром

балтийское море

северный поток — 2

nord stream 2 ag

россия

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КИЕВ, 18 сен - РИА Новости. Украине стоит сосредоточиться не на "Северном потоке — 2", а на модернизации своей энергетики, заявил старший советник по энергетической безопасности госдепа США Амос Хохштейн, который находится с визитом в Киеве.По его словам, в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон поднимался вопрос не только о новой энергетике, но и увеличение производства атомной электроэнергии, что может усилить Украину и позволит создать новые рабочие места, а также перейти к использованию более чистой энергии."Нам точно нельзя сосредотачиваться только на проблеме "Северного потока — 2", - заявил советник. По его словам, вместо этого следует обсуждать интеграцию Украины в европейскую энергетическую систему. "Важно концентрироваться именно на этом, а не на том, где какая труба проходит, ведь это уже новости прошедшего дня. Здесь, в Украине, важно быть дальновидным и готовым встретить принципиально новое будущее. Это то, чему должны способствовать США и Европа", - добавил он.Строительство газопровода "Северный поток — 2", занявшее три года, завершили на прошлой недели. Его проложили из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух ниток газопровода — 55 миллиардов кубометров в года. Начать эксплуатацию планируется до конца 2021-го.Против активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. Вашингтон несколько раз вводил санкции в отношении компаний, причастных к сооружению, в итоге строительство замедлилось почти на год. При этом активную поддержку проекту оказывали ФРГ и Австрия.Москва неоднократно объясняла, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект. Российские власти готовы продолжать прокачку топлива через Украину, однако это зависит от многих факторов, в том числе от объемов будущих европейских закупок.

https://ria.ru/20210917/gaz-1750381972.html

https://ria.ru/20210915/potok-1750109730.html

сша

балтийское море

россия

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сша, владимир зеленский, евросоюз, газпром, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия, амос хохштейн