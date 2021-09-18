00:29 18.09.2021 (обновлено: 05:04 18.09.2021)
В СНБО Украины призвали не слушать "специалистов из Европы"
Секретарь СНБО Украины Данилов: надо жить своим умом, а не слушать советы из Европы
КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Киеву нужно самостоятельно наводить у себя порядок дома, а не слушать специалистов из Европы, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, комментируя направление Венецианской комиссии проходящего через Раду закона об олигархах.
В начале июля парламент Украины по инициативе президента принял в первом чтении законопроект "Об олигархах", согласно которому СНБО будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр. Депутаты подали ко второму чтению более 1200 поправок к документу, Рада планирует его рассмотреть в ходе новой сессии. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала письмо спикеру парламента Дмитрию Разумкову, в котором заявила, что президентский законопроект "Об олигархах" противоречит Конституции Украины и нарушает права человека, поэтому не может быть поддержан. Венецианская комиссия 15 сентября приняла к рассмотрению украинский законопроект.
Данилов заявил, что Киеву не нужно ориентироваться на решение Венецианской комиссии в этом вопросе. "Я не собираюсь выяснять, что такое Венецианская комиссия - мне все равно. Нам надо жить собственным умом. И в своем доме наводить самостоятельно порядок", - заявил он в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". По его словам, "специалисты, которые нам уже насоветовали со всей Европы, что нам делать и как нам жить, привели к тому, что мы потеряли Крым", а также конфликту на Донбассе.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".