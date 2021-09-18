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В СНБО Украины призвали не слушать "специалистов из Европы"
В СНБО Украины призвали не слушать "специалистов из Европы" - РИА Новости, 18.09.2021
В СНБО Украины призвали не слушать "специалистов из Европы"
Киеву нужно самостоятельно наводить у себя порядок дома, а не слушать специалистов из Европы, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T00:29
2021-09-18T05:04
в мире
киев
оон
верховная рада украины
венецианская комиссия
людмила денисова
алексей данилов
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КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Киеву нужно самостоятельно наводить у себя порядок дома, а не слушать специалистов из Европы, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, комментируя направление Венецианской комиссии проходящего через Раду закона об олигархах.В начале июля парламент Украины по инициативе президента принял в первом чтении законопроект "Об олигархах", согласно которому СНБО будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр. Депутаты подали ко второму чтению более 1200 поправок к документу, Рада планирует его рассмотреть в ходе новой сессии. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала письмо спикеру парламента Дмитрию Разумкову, в котором заявила, что президентский законопроект "Об олигархах" противоречит Конституции Украины и нарушает права человека, поэтому не может быть поддержан. Венецианская комиссия 15 сентября приняла к рассмотрению украинский законопроект.Данилов заявил, что Киеву не нужно ориентироваться на решение Венецианской комиссии в этом вопросе. "Я не собираюсь выяснять, что такое Венецианская комиссия - мне все равно. Нам надо жить собственным умом. И в своем доме наводить самостоятельно порядок", - заявил он в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". По его словам, "специалисты, которые нам уже насоветовали со всей Европы, что нам делать и как нам жить, привели к тому, что мы потеряли Крым", а также конфликту на Донбассе.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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в мире, киев, оон, верховная рада украины, венецианская комиссия, людмила денисова, алексей данилов
00:29 18.09.2021 (обновлено: 05:04 18.09.2021)
 
В СНБО Украины призвали не слушать "специалистов из Европы"

Секретарь СНБО Украины Данилов: надо жить своим умом, а не слушать советы из Европы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Киеву нужно самостоятельно наводить у себя порядок дома, а не слушать специалистов из Европы, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, комментируя направление Венецианской комиссии проходящего через Раду закона об олигархах.
В начале июля парламент Украины по инициативе президента принял в первом чтении законопроект "Об олигархах", согласно которому СНБО будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр. Депутаты подали ко второму чтению более 1200 поправок к документу, Рада планирует его рассмотреть в ходе новой сессии. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала письмо спикеру парламента Дмитрию Разумкову, в котором заявила, что президентский законопроект "Об олигархах" противоречит Конституции Украины и нарушает права человека, поэтому не может быть поддержан. Венецианская комиссия 15 сентября приняла к рассмотрению украинский законопроект.
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Данилов заявил, что Киеву не нужно ориентироваться на решение Венецианской комиссии в этом вопросе. "Я не собираюсь выяснять, что такое Венецианская комиссия - мне все равно. Нам надо жить собственным умом. И в своем доме наводить самостоятельно порядок", - заявил он в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". По его словам, "специалисты, которые нам уже насоветовали со всей Европы, что нам делать и как нам жить, привели к тому, что мы потеряли Крым", а также конфликту на Донбассе.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
В миреКиевООНВерховная Рада УкраиныВенецианская комиссияЛюдмила ДенисоваАлексей Данилов
 
 
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