https://ria.ru/20210918/sobor-1750674763.html

В Париже завершили работы по укреплению сгоревшего собора Нотр-Дам

В Париже завершили работы по укреплению сгоревшего собора Нотр-Дам - РИА Новости, 18.09.2021

В Париже завершили работы по укреплению сгоревшего собора Нотр-Дам

Работы по укреплению и обеспечению безопасности собора Парижской Богоматери, разрушенного более двух лет назад пожаром, завершились, реставрацию планируется... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T14:18

2021-09-18T14:18

2021-09-18T14:18

в мире

франция

эммануэль макрон

реконструкция

нотр-дам (собор парижской богоматери)

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ПАРИЖ, 18 сен - РИА Новости. Работы по укреплению и обеспечению безопасности собора Парижской Богоматери, разрушенного более двух лет назад пожаром, завершились, реставрацию планируется начать этой зимой, сообщается в коммюнике государственного учреждения по восстановлению Нотр-Дама."Работы по обеспечению безопасности и укреплению собора Нотр-Дам де Пари, которые начались 16 апреля 2019 года, были успешно завершены в соответствии с установленным графиком", - говорится в коммюнике, которое цитирует телеканал BFM TV.В ходе данной фазы работ, в частности, были произведены демонтаж строительных лесов, установка деревянных каркасов и очистка помещений, загрязнённых свинцом.В заявлении подчеркивается, что первые реставрационные работы планируется начать этой зимой.Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные хранившиеся в соборе реликвии уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об амбициозной цели восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты говорят, что на реконструкцию уйдет 10-15 лет.

https://ria.ru/20210419/sobor-1728383943.html

https://ria.ru/20210721/feyki-1742065178.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, реконструкция, нотр-дам (собор парижской богоматери)