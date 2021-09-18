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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/sizo-1750704895.html
ОНК не выявила нарушения на выборах, проходящих в московских СИЗО
ОНК не выявила нарушения на выборах, проходящих в московских СИЗО - РИА Новости, 18.09.2021
ОНК не выявила нарушения на выборах, проходящих в московских СИЗО
Нарушений на выборах в московских следственных изоляторах не выявлено, порядка 90% заключённых уже отдали свои голоса, рассказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T18:42
2021-09-18T18:56
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
общественная наблюдательная комиссия
сизо лефортово
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Нарушений на выборах в московских следственных изоляторах не выявлено, порядка 90% заключённых уже отдали свои голоса, рассказал РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков."Члены Общественной наблюдательной комиссии обеспечили наблюдение во всех московских следственных изоляторах. Нарушений выявлено не было", - сказал Волков.Он уточнил, что голосование уже завершилось в СИЗО-7 и СИЗО-12, в остальных следственных изоляторах, в том числе центрального подчинения - СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина", выборы продолжаются, но порядка 90% заключённых уже проголосовали.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.
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политика, госдума рф, общественная наблюдательная комиссия, сизо лефортово
18:42 18.09.2021 (обновлено: 18:56 18.09.2021)
 
ОНК не выявила нарушения на выборах, проходящих в московских СИЗО

Нарушений на выборах в московских следственных изоляторах не выявлено

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВыборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России
Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Нарушений на выборах в московских следственных изоляторах не выявлено, порядка 90% заключённых уже отдали свои голоса, рассказал РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков.
"Члены Общественной наблюдательной комиссии обеспечили наблюдение во всех московских следственных изоляторах. Нарушений выявлено не было", - сказал Волков.
Он уточнил, что голосование уже завершилось в СИЗО-7 и СИЗО-12, в остальных следственных изоляторах, в том числе центрального подчинения - СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина", выборы продолжаются, но порядка 90% заключённых уже проголосовали.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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