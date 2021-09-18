https://ria.ru/20210918/sizo-1750704895.html

ОНК не выявила нарушения на выборах, проходящих в московских СИЗО

ОНК не выявила нарушения на выборах, проходящих в московских СИЗО - РИА Новости, 18.09.2021

ОНК не выявила нарушения на выборах, проходящих в московских СИЗО

Нарушений на выборах в московских следственных изоляторах не выявлено, порядка 90% заключённых уже отдали свои голоса, рассказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T18:42

2021-09-18T18:42

2021-09-18T18:56

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

общественная наблюдательная комиссия

сизо лефортово

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Нарушений на выборах в московских следственных изоляторах не выявлено, порядка 90% заключённых уже отдали свои голоса, рассказал РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков."Члены Общественной наблюдательной комиссии обеспечили наблюдение во всех московских следственных изоляторах. Нарушений выявлено не было", - сказал Волков.Он уточнил, что голосование уже завершилось в СИЗО-7 и СИЗО-12, в остальных следственных изоляторах, в том числе центрального подчинения - СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина", выборы продолжаются, но порядка 90% заключённых уже проголосовали.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, общественная наблюдательная комиссия, сизо лефортово