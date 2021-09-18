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ОНК не выявила нарушения на выборах, проходящих в московских СИЗО
ОНК не выявила нарушения на выборах, проходящих в московских СИЗО - РИА Новости, 18.09.2021
ОНК не выявила нарушения на выборах, проходящих в московских СИЗО
Нарушений на выборах в московских следственных изоляторах не выявлено, порядка 90% заключённых уже отдали свои голоса, рассказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T18:42
2021-09-18T18:42
2021-09-18T18:56
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
общественная наблюдательная комиссия
сизо лефортово
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Нарушений на выборах в московских следственных изоляторах не выявлено, порядка 90% заключённых уже отдали свои голоса, рассказал РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков."Члены Общественной наблюдательной комиссии обеспечили наблюдение во всех московских следственных изоляторах. Нарушений выявлено не было", - сказал Волков.Он уточнил, что голосование уже завершилось в СИЗО-7 и СИЗО-12, в остальных следственных изоляторах, в том числе центрального подчинения - СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина", выборы продолжаются, но порядка 90% заключённых уже проголосовали.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, госдума рф, общественная наблюдательная комиссия, сизо лефортово
18:42 18.09.2021 (обновлено: 18:56 18.09.2021)
ОНК не выявила нарушения на выборах, проходящих в московских СИЗО
Нарушений на выборах в московских следственных изоляторах не выявлено