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Германия предложит план по созданию сил быстрого реагирования Европы
Германия предложит план по созданию сил быстрого реагирования Европы - РИА Новости, 18.09.2021
Германия предложит план по созданию сил быстрого реагирования Европы
Глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр до конца октября хочет предложить план создания сил быстрого реагирования для Европы, сообщает издание... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T03:59
2021-09-18T04:07
в мире
оон
европа
афганистан
минобороны германии
аннегрет крамп-карренбауэр
мохаммад хасан ахунд
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БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости. Глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр до конца октября хочет предложить план создания сил быстрого реагирования для Европы, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на министра.Министр также призналась, что события в Афганистане заставили ее задуматься об отставке, однако она решила, что продолжит "бороться", чтобы не допустить в будущем подобных ситуаций.В начале августа "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, оон, европа, афганистан, минобороны германии, аннегрет крамп-карренбауэр, мохаммад хасан ахунд
03:59 18.09.2021 (обновлено: 04:07 18.09.2021)
 
Германия предложит план по созданию сил быстрого реагирования Европы

Глава минобороны Германии Карренбауэр: Европа должна уметь действовать своими силами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСветовая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости. Глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр до конца октября хочет предложить план создания сил быстрого реагирования для Европы, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на министра.

"Это не значит, что мы должны отделиться от американцев. Могут возникать ситуации, когда мы имеем иные интересы, в том числе внутри НАТО. Тогда мы должны уметь действовать своими силами", - заявила политик в интервью газете.

Министр также призналась, что события в Афганистане заставили ее задуматься об отставке, однако она решила, что продолжит "бороться", чтобы не допустить в будущем подобных ситуаций.
В начале августа "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
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Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Запрещенная в России террористическая организация.
 
В миреООНЕвропаАфганистанМинобороны ГерманииАннегрет Крамп-КарренбауэрМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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