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Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира
Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира - РИА Новости, 18.09.2021
Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира
Рейтинг богатейших семей мира, по оценке агентства Bloomberg, возглавила семья Уолтон, владеющая крупнейшей сетью оптовой и розничной торговли Walmart. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T16:08
2021-09-18T17:43
в мире
германия
саудовская аравия
hermes
bmw ag
chanel
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Рейтинг богатейших семей мира, по оценке агентства Bloomberg, возглавила семья Уолтон, владеющая крупнейшей сетью оптовой и розничной торговли Walmart.Их предполагаемое состояние — 238,2 миллиарда долларов.Сэм Уолтон основал Walmart в 1962 году. Сейчас сеть насчитывает более десяти тысяч магазинов по всему миру, а годовая выручка превышает 559 миллиардов долларов. Семье Уолтон принадлежит 48 процентов акций компании.В десятку рейтинга Bloomberg вошли также:Также в число 25 богатейших семейств вошли владельцы немецкой сети магазинов-дискаунтеров Aldi — семья Альбрехт, французской авиастроительной компании Dassault Systemes — семья Дассо, концерна BMW — семья Квандт, а также Ферреро, развивающая одноименный бренд кондитерских изделий. Общее состояние лидеров списка оценили в 1,7 триллиона долларов, что на 22 процента больше, чем годом ранее.
https://ria.ru/20210830/bakalchuk-1747775493.html
https://ria.ru/20210809/reyting-1745121672.html
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в мире, германия, саудовская аравия, hermes, bmw ag, chanel
16:08 18.09.2021 (обновлено: 17:43 18.09.2021)
 
Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира

Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира

© Flickr / paulkhorОфисное здание, в котором располагается компания Bloomberg
Офисное здание, в котором располагается компания Bloomberg - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© Flickr / paulkhor
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Рейтинг богатейших семей мира, по оценке агентства Bloomberg, возглавила семья Уолтон, владеющая крупнейшей сетью оптовой и розничной торговли Walmart.
Их предполагаемое состояние — 238,2 миллиарда долларов.
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Сэм Уолтон основал Walmart в 1962 году. Сейчас сеть насчитывает более десяти тысяч магазинов по всему миру, а годовая выручка превышает 559 миллиардов долларов. Семье Уолтон принадлежит 48 процентов акций компании.
В десятку рейтинга Bloomberg вошли также:
  • семья Марс, владеющая производителем продуктов Mars, с состоянием почти 142 миллиарда долларов;
  • семья Кох — собственники американской нефтехимической корпорации Koch Industrues. Их состояние оценили в 124,4 милларда долларов;
  • семья Эрмэ, владеющая французским модным домом Hermes, с 111,6 миллиарда долларов;
  • правящая династия Саудовской Аравии — семья Аль-Сауд с состоянием сто миллиардов;
  • семья Амбани — владельцы индийского нефтяного холдинга Reliance Industries. Их состояние оценили в 93,7 миллиарда долларов;
  • семья Вертхаймер, владеющая французским модным домом Chanel, с состоянием 61,8 миллиарда долларов;
  • семья Джонсон — владельцы американской управляющей компанией Fidelity Investments — с 61,2 миллиарда долларов;
  • семья Томсон — собственники медиакомпании Thomson Reuters. Их состояние оценивается в 61,1 миллиарда долларов;
  • семья Берингер из Германии, владеющая немецкой фармкомпанией Boehringer Ingelheim, с 59,2 миллиарда долларов.
Также в число 25 богатейших семейств вошли владельцы немецкой сети магазинов-дискаунтеров Aldi — семья Альбрехт, французской авиастроительной компании Dassault Systemes — семья Дассо, концерна BMW — семья Квандт, а также Ферреро, развивающая одноименный бренд кондитерских изделий.
Общее состояние лидеров списка оценили в 1,7 триллиона долларов, что на 22 процента больше, чем годом ранее.
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В миреГерманияСаудовская АравияHermesBMW AGChanel
 
 
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