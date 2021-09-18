https://ria.ru/20210918/semi-1750691380.html

Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира

Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира - РИА Новости, 18.09.2021

Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира

Рейтинг богатейших семей мира, по оценке агентства Bloomberg, возглавила семья Уолтон, владеющая крупнейшей сетью оптовой и розничной торговли Walmart. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T16:08

2021-09-18T16:08

2021-09-18T17:43

в мире

германия

саудовская аравия

hermes

bmw ag

chanel

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Рейтинг богатейших семей мира, по оценке агентства Bloomberg, возглавила семья Уолтон, владеющая крупнейшей сетью оптовой и розничной торговли Walmart.Их предполагаемое состояние — 238,2 миллиарда долларов.Сэм Уолтон основал Walmart в 1962 году. Сейчас сеть насчитывает более десяти тысяч магазинов по всему миру, а годовая выручка превышает 559 миллиардов долларов. Семье Уолтон принадлежит 48 процентов акций компании.В десятку рейтинга Bloomberg вошли также:Также в число 25 богатейших семейств вошли владельцы немецкой сети магазинов-дискаунтеров Aldi — семья Альбрехт, французской авиастроительной компании Dassault Systemes — семья Дассо, концерна BMW — семья Квандт, а также Ферреро, развивающая одноименный бренд кондитерских изделий. Общее состояние лидеров списка оценили в 1,7 триллиона долларов, что на 22 процента больше, чем годом ранее.

https://ria.ru/20210830/bakalchuk-1747775493.html

https://ria.ru/20210809/reyting-1745121672.html

германия

саудовская аравия

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в мире, германия, саудовская аравия, hermes, bmw ag, chanel