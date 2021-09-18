16:08 18.09.2021 (обновлено: 17:43 18.09.2021)
Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
© Flickr / paulkhorОфисное здание, в котором располагается компания Bloomberg
© Flickr / paulkhor
Их предполагаемое состояние — 238,2 миллиарда долларов.
Сэм Уолтон основал Walmart в 1962 году. Сейчас сеть насчитывает более десяти тысяч магазинов по всему миру, а годовая выручка превышает 559 миллиардов долларов. Семье Уолтон принадлежит 48 процентов акций компании.
В десятку рейтинга Bloomberg вошли также:
- —семья Марс, владеющая производителем продуктов Mars, с состоянием почти 142 миллиарда долларов;
- —семья Кох — собственники американской нефтехимической корпорации Koch Industrues. Их состояние оценили в 124,4 милларда долларов;
- —семья Эрмэ, владеющая французским модным домом Hermes, с 111,6 миллиарда долларов;
- —правящая династия Саудовской Аравии — семья Аль-Сауд с состоянием сто миллиардов;
- —семья Амбани — владельцы индийского нефтяного холдинга Reliance Industries. Их состояние оценили в 93,7 миллиарда долларов;
- —семья Вертхаймер, владеющая французским модным домом Chanel, с состоянием 61,8 миллиарда долларов;
- —семья Джонсон — владельцы американской управляющей компанией Fidelity Investments — с 61,2 миллиарда долларов;
- —семья Томсон — собственники медиакомпании Thomson Reuters. Их состояние оценивается в 61,1 миллиарда долларов;
- —семья Берингер из Германии, владеющая немецкой фармкомпанией Boehringer Ingelheim, с 59,2 миллиарда долларов.
Также в число 25 богатейших семейств вошли владельцы немецкой сети магазинов-дискаунтеров Aldi — семья Альбрехт, французской авиастроительной компании Dassault Systemes — семья Дассо, концерна BMW — семья Квандт, а также Ферреро, развивающая одноименный бренд кондитерских изделий.
Общее состояние лидеров списка оценили в 1,7 триллиона долларов, что на 22 процента больше, чем годом ранее.
9 августа, 22:41Билл Гейтс опустился на пятое место в списке богатейших людей