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В Европарламенте пригрозили "Северному потоку — 2" превращением в руины
В Европарламенте пригрозили "Северному потоку — 2" превращением в руины - РИА Новости, 18.09.2021
В Европарламенте пригрозили "Северному потоку — 2" превращением в руины
Депутат Европарламента от фракции "зеленых" Райнхард Бютикофер пригрозил "Северному потоку — 2" превращением в инвестиционную руину. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T18:02
2021-09-18T23:42
политика
евросоюз
северный поток — 2
европарламент
россия
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Депутат Европарламента от фракции "зеленых" Райнхард Бютикофер пригрозил "Северному потоку — 2" превращением в инвестиционную руину.Как указал Бютикофер, Россия еще не обеспечила условия анбандлинга, который предполагает разделение организаций, которые занимаются добычей и транспортировкой газа по магистрали. Кроме того, согласно Третьему энергопакету ЕС, владелец трубопровода также должен предоставить сторонним продавцам газа доступ к ней, напомнил парламентарий."Северный поток — 2""Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство завершили на прошлой неделе. Председатель госкорпорации "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне.Против активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. Вашингтон несколько раз вводил санкции в отношении компаний, причастных к сооружению, в итоге строительство замедлилось почти на год. При этом активную поддержку проекту оказывали ФРГ и Австрия.Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, из-под действия которой не вывели "Северный поток — 2". Россию это не устраивает. По мнению Москвы, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.На прошлой неделе Nord Stream 2 AG подала заявку в BNA, чтобы пройти сертификацию как независимый оператор и соответствовать правилам Третьего энергопакета Евросоюза. По закону после передачи полного пакета документов у Федерального сетевого агентства есть четыре месяца, чтобы подготовить проект постановления по заявке. Затем его должны передать в Европейскую комиссию для комментариев.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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политика, евросоюз, северный поток — 2, европарламент, россия
18:02 18.09.2021 (обновлено: 23:42 18.09.2021)
 
В Европарламенте пригрозили "Северному потоку — 2" превращением в руины

Депутат Европарламента Бютикофер: "Северный поток — 2" может стать инвестиционной руиной

© Фото : Nord Stream 2Надводный захлест на второй нитке "Северного потока ‑ 2"
Надводный захлест на второй нитке Северного потока ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© Фото : Nord Stream 2
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Депутат Европарламента от фракции "зеленых" Райнхард Бютикофер пригрозил "Северному потоку — 2" превращением в инвестиционную руину.

"Если Федеральное сетевое агентство (BNA) одобрит ввод газопровода в эксплуатацию, его еще может остановить Еврокомиссия. Если найдутся веские аргументы в пользу того, что позитивное решение Федерального агентства нарушает энергетическое законодательство ЕС, то проект может превратиться в инвестиционную руину", — заявил он в интервью dpa.

Как указал Бютикофер, Россия еще не обеспечила условия анбандлинга, который предполагает разделение организаций, которые занимаются добычей и транспортировкой газа по магистрали. Кроме того, согласно Третьему энергопакету ЕС, владелец трубопровода также должен предоставить сторонним продавцам газа доступ к ней, напомнил парламентарий.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство завершили на прошлой неделе. Председатель госкорпорации "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне.
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Против активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. Вашингтон несколько раз вводил санкции в отношении компаний, причастных к сооружению, в итоге строительство замедлилось почти на год. При этом активную поддержку проекту оказывали ФРГ и Австрия.
Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, из-под действия которой не вывели "Северный поток — 2". Россию это не устраивает. По мнению Москвы, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
На прошлой неделе Nord Stream 2 AG подала заявку в BNA, чтобы пройти сертификацию как независимый оператор и соответствовать правилам Третьего энергопакета Евросоюза. По закону после передачи полного пакета документов у Федерального сетевого агентства есть четыре месяца, чтобы подготовить проект постановления по заявке. Затем его должны передать в Европейскую комиссию для комментариев.
 
ПолитикаЕвросоюзСеверный поток — 2ЕвропарламентРоссия
 
 
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