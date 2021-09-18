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В Европарламенте пригрозили "Северному потоку — 2" превращением в руины

В Европарламенте пригрозили "Северному потоку — 2" превращением в руины - РИА Новости, 18.09.2021

В Европарламенте пригрозили "Северному потоку — 2" превращением в руины

Депутат Европарламента от фракции "зеленых" Райнхард Бютикофер пригрозил "Северному потоку — 2" превращением в инвестиционную руину. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T18:02

2021-09-18T18:02

2021-09-18T23:42

политика

евросоюз

северный поток — 2

европарламент

россия

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Депутат Европарламента от фракции "зеленых" Райнхард Бютикофер пригрозил "Северному потоку — 2" превращением в инвестиционную руину.Как указал Бютикофер, Россия еще не обеспечила условия анбандлинга, который предполагает разделение организаций, которые занимаются добычей и транспортировкой газа по магистрали. Кроме того, согласно Третьему энергопакету ЕС, владелец трубопровода также должен предоставить сторонним продавцам газа доступ к ней, напомнил парламентарий."Северный поток — 2""Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство завершили на прошлой неделе. Председатель госкорпорации "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне.Против активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. Вашингтон несколько раз вводил санкции в отношении компаний, причастных к сооружению, в итоге строительство замедлилось почти на год. При этом активную поддержку проекту оказывали ФРГ и Австрия.Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, из-под действия которой не вывели "Северный поток — 2". Россию это не устраивает. По мнению Москвы, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.На прошлой неделе Nord Stream 2 AG подала заявку в BNA, чтобы пройти сертификацию как независимый оператор и соответствовать правилам Третьего энергопакета Евросоюза. По закону после передачи полного пакета документов у Федерального сетевого агентства есть четыре месяца, чтобы подготовить проект постановления по заявке. Затем его должны передать в Европейскую комиссию для комментариев.

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-09-18T18:02 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, евросоюз, северный поток — 2, европарламент, россия