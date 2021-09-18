https://ria.ru/20210918/rossiya-1750663015.html

В Пентагоне считают, что Россия может стать большей проблемой, чем Китай

В Пентагоне считают, что Россия может стать большей проблемой, чем Китай - РИА Новости, 18.09.2021

В Пентагоне считают, что Россия может стать большей проблемой, чем Китай

Россия в краткосрочной перспективе может представлять собой более серьезную проблему для США, чем Китай, заявил замминистра обороны США по вопросам политики... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T12:14

2021-09-18T12:14

2021-09-18T12:14

литва

сша

китай

нато

министерство обороны сша

россия

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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Россия в краткосрочной перспективе может представлять собой более серьезную проблему для США, чем Китай, заявил замминистра обороны США по вопросам политики Колин Кал, выступая по видеосвязи на Балтийской военной конференции, проходящей в Литве.По мнению представителя Пентагона, хотя Китай может быть "задающей ритм угрозой" для Вашингтона, Россия может быть более серьезной проблемой в краткосрочной перспективе."В ближайшие годы Россия может фактически стать главным вызовом безопасности в военной сфере для Соединенных Штатов и, конечно, для Европы. Россия - это все более напористый противник, который по-прежнему намерен усилить свое глобальное влияние и играть подрывную роль на мировой арене, в том числе посредством попыток разделить Запад", - заявил Кал, его слова приводятся на сайте Пентагона.По мнению Кала, поведение России в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии и киберсфере является серьезным вызовом для США и их союзников."Слишком часто Москва подрывает прозрачность и предсказуемость, использует военную силу для достижения своих целей, поддерживает марионеточные группы, чтобы сеять хаос и сомнения, подрывает основанный на правилах международный порядок… США продолжают внимательно следить за военной деятельностью России на восточном фланге НАТО и в регионе Черного моря", - добавил он.По его словам, США будут взаимодействовать с Россией с позиции коллективной силы. Кал также отметил, что вооруженные силы США в Европе остаются прочными и гибкими, и они обеспечивают "надежное и эффективное сдерживание".При этом он подчеркнул, что, если российские лидеры изменят свое поведение и захотят возобновить конструктивный диалог, такая возможность остается.

https://ria.ru/20210918/bezopasnost-1750638771.html

литва

сша

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

литва, сша, китай, нато, министерство обороны сша, россия