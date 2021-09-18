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Жительница Бурятии проголосовала через 35 минут после родов
Жительница Бурятии проголосовала через 35 минут после родов - РИА Новости, 18.09.2021
Жительница Бурятии проголосовала через 35 минут после родов
Жительница Бурятии отдала свой голос на выборах через 35 минут после родов, рассказал председатель координационного совета при ОП России по общественному... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T18:21
2021-09-18T18:21
2021-09-18T20:50
выборы в государственную думу
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республика бурятия
россия
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Жительница Бурятии отдала свой голос на выборах через 35 минут после родов, рассказал председатель координационного совета при ОП России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев."В 16:45 она подарила жизнь маленькому человеку, а в 17:20 уже отдала свой голос на выборах депутатов Государственной думы России. Она попросила выездную урну для голосования в роддом. Члены участковой избирательной комиссии и наблюдатели выполнили просьбу женщины", — говорится в сообщении Общественной палаты в Telegram-канале."Очевидно, что она находится в хорошем настроении и все у нее хорошо", — сказал Григорьев на брифинге.Единый день голосования в этом году проходит с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00. По решению ЦИК, дистанционное электронное голосование организовано в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе. Явка среди проголосовавших онлайн уже достигла 70 процентов.Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
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политика, выборы, выборы в государственную думу, республика бурятия, россия
18:21 18.09.2021 (обновлено: 20:50 18.09.2021)
Жительница Бурятии проголосовала через 35 минут после родов
Жительница Бурятии проголосовала через 35 минут после родов прямо в родильном зале