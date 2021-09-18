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https://ria.ru/20210918/reyting-1750648445.html
Brand Analytics опубликовала рейтинг русскоязычных TikTok-блогеров
Brand Analytics опубликовала рейтинг русскоязычных TikTok-блогеров - РИА Новости, 18.09.2021
Brand Analytics опубликовала рейтинг русскоязычных TikTok-блогеров
Казахстанский TikTok-дом Yolo House впервые возглавил первую тридцатку русскоязычных TikTok-блогеров, свидетельствует рейтинг, подготовленный Brand Analytics... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T10:04
2021-09-18T13:53
общество
brand analytics
tiktok
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Казахстанский TikTok-дом Yolo House впервые возглавил первую тридцатку русскоязычных TikTok-блогеров, свидетельствует рейтинг, подготовленный Brand Analytics специально для РИА Новости."Казахстанский ТикТок-хаус обошел по вовлеченности самых популярных блогеров, уверенно заняв первую позицию. В августе у ребят было сразу четыре видео, собравших более 20 миллионов просмотров. Это один из самых эффектных результатов для русскоязычного сообщества, у которого такие высокие просмотры обычно являются несистематическими", — говорится в исследовании.Аналитики отмечают, что эта платформа продолжает удерживать звание самой динамичной социальной сети: в августе половину рейтинга заняли новички. При этом Yolo стал лидером и по числу комментариев — фанаты в августе оставили 1,3 миллиона сообщений под публикациями за месяц. На втором месте по числу комментариев еще один казахстанский проект — BIP.House.На втором месте рейтинга оказалась Валя Карнавал, которая в минувшем месяце уступила лидерскую позицию, получив 55,8 миллиона реакций. При этом в августе у нее был статус самого "репостного" блогера — ее видео пересылали более 461 тысячи раз.Тройку лидеров замыкает i_am_doshik. "Обаятельная Дарья продолжает удерживать внимание пользователей TikTok, собрав 42 миллиона реакций в августе. При этом блогер опустилась на позицию ниже, получив на десять миллионов реакций меньше, чем в апреле", — говорится в исследовании.Половина участников топ-30 блогеров российского TikTok в августе 2021 года оказались в рейтинге впервые, при этом рост их популярности объясняется систематической работой с контентом на платформе, говорится исследовании, проведенном в августе системой мониторинга социальных медиа Brand Analytics.Исследование основано на анализе более 2,3 миллиона русскоязычных сообщений (публикаций, содержащих текст на русском языке в описании ролика, а также в комментариях), опубликованных в TikTok в августе 2021 года. Текст внутри видео в рамках исследования не распознавался. Рейтинг построен по показателю вовлеченности — сумме лайков, комментариев и репостов у видео, опубликованных в аккаунте блогера за август 2021 года."В августе 15 из 30 участников рейтинга оказались в топ-30 впервые. При этом рост популярности этих участников вызван не сиюминутной славой и вирусными алгоритмами, а систематической работой с контентом на платформе", — говорится в исследовании.Пользователи, по словам экспертов, переключают внимание с соло-блогеров на мультиавторство — так, в рейтинге августа находятся четыре аккаунта-дуэта."В топ-10 вошли сестры-диджеи Анна и Кристина, чей аккаунт KrAn получил в августе 25 миллионов реакций. Больше всего фанатам сестер с эффектной внешностью нравятся видео, где одна из сестер изображает куклу. А вирусную популярность девушкам приносят видео, где сестренки создают эффект зеркала, а в конце раскрывают интригу — это не отражение, а мастерство игры сестер-близнецов", — отметили в сообщении.В то же время дуэт Popstar набрал 19,8 миллиона реакций — сестры Катя и Аня снимают танцевальные видео и юмористические скетчи, где их постоянно путает молодой человек Кирилл. При этом за контентом дуэта регулярно следят девять миллионов подписчиков, и аккаунт получил верификацию TikTok."Еще одним новым трендом стал интерес к контенту молодых пар — в рейтинг первыми вошли Элис Стас и Маша и Роберт. Элис и Стас снимают видео об отношениях: реакции на различные ситуации, обыгрывают близкие для каждой пары сюжеты и разыгрывают смешные ситуации, а Маша и Роберт публикуют много танцевальных видео и устраивают веселые пранки друг над другом", — добавили в исследовании.Даня Милохин в августе не смог удержаться в первой тридцатке русскоязычных TikTok-блогеров, следует из рейтинга."Шок-контент августа — рейтинг покинул "главный по тиктокам" Даня Милохин. Видео Дани в августе собрали в два раза меньше реакций, чем в апреле 2021 года", — говорится в опубликованных материалах.Популярным трендом уходящего лета в российском TikTok стали видео, где пользователи делятся кадрами прошедшего отпуска и туристическими лайфхаками, кроме того, в соцсети набирают популярность социально ответственные видео, говорится в рейтинге "Топ-30 русскоязычных TikTok-блогеров"."Популярным трендом уходящего лета стали видео, где пользователи делятся кадрами прошедшего отпуска и туристическими лайфхаками. Хештег #тревелэксперт набрал 188 миллионов просмотров. Тренд на travel-контент подтверждает популярность тега #путешествиязакадром, который уже получил 103 миллиона просмотров", — говорится в сообщении.В трендах, согласно исследованию, также оказались видео по тегу #заготовки2021, в которых пользователи делятся лайфаками и рецептами заготовок своей бабушки, у тренда уже 57,6 миллиона просмотров, а в комментариях большое количество возрастных пользователей делятся своим опытом."Сегодня блогеры осознают свое влияние и стараются использовать популярность на благо: набирают популярность социально ответственные челленджи. Один из таких проходит с хештегом #мамасказалаэтонормально, где пользователи рассказывают, как научились принимать свои особенности вопреки давлению окружающих", — добавили в исследовании.
https://ria.ru/20210905/kot-1748779948.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210916/shtraf-1750370343.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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общество, brand analytics, tiktok
10:04 18.09.2021 (обновлено: 13:53 18.09.2021)
 
Brand Analytics опубликовала рейтинг русскоязычных TikTok-блогеров

Казахстанский Yolo House возглавил рейтинг русскоязычных TikTok-блогеров

© Brand AnalyticsТоп-30 TikTok-блогеров по вовлеченности, август 2021
Топ-30 TikTok-блогеров по вовлеченности, август 2021
© Brand Analytics
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Казахстанский TikTok-дом Yolo House впервые возглавил первую тридцатку русскоязычных TikTok-блогеров, свидетельствует рейтинг, подготовленный Brand Analytics специально для РИА Новости.
"Казахстанский ТикТок-хаус обошел по вовлеченности самых популярных блогеров, уверенно заняв первую позицию. В августе у ребят было сразу четыре видео, собравших более 20 миллионов просмотров. Это один из самых эффектных результатов для русскоязычного сообщества, у которого такие высокие просмотры обычно являются несистематическими", — говорится в исследовании.
Аналитики отмечают, что эта платформа продолжает удерживать звание самой динамичной социальной сети: в августе половину рейтинга заняли новички. При этом Yolo стал лидером и по числу комментариев — фанаты в августе оставили 1,3 миллиона сообщений под публикациями за месяц. На втором месте по числу комментариев еще один казахстанский проект — BIP.House.
На втором месте рейтинга оказалась Валя Карнавал, которая в минувшем месяце уступила лидерскую позицию, получив 55,8 миллиона реакций. При этом в августе у нее был статус самого "репостного" блогера — ее видео пересылали более 461 тысячи раз.
Тройку лидеров замыкает i_am_doshik. "Обаятельная Дарья продолжает удерживать внимание пользователей TikTok, собрав 42 миллиона реакций в августе. При этом блогер опустилась на позицию ниже, получив на десять миллионов реакций меньше, чем в апреле", — говорится в исследовании.

Половина участников топ-30 блогеров российского TikTok в августе 2021 года оказались в рейтинге впервые, при этом рост их популярности объясняется систематической работой с контентом на платформе, говорится исследовании, проведенном в августе системой мониторинга социальных медиа Brand Analytics.
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Исследование основано на анализе более 2,3 миллиона русскоязычных сообщений (публикаций, содержащих текст на русском языке в описании ролика, а также в комментариях), опубликованных в TikTok в августе 2021 года. Текст внутри видео в рамках исследования не распознавался. Рейтинг построен по показателю вовлеченности — сумме лайков, комментариев и репостов у видео, опубликованных в аккаунте блогера за август 2021 года.
"В августе 15 из 30 участников рейтинга оказались в топ-30 впервые. При этом рост популярности этих участников вызван не сиюминутной славой и вирусными алгоритмами, а систематической работой с контентом на платформе", — говорится в исследовании.
Пользователи, по словам экспертов, переключают внимание с соло-блогеров на мультиавторство — так, в рейтинге августа находятся четыре аккаунта-дуэта.
"В топ-10 вошли сестры-диджеи Анна и Кристина, чей аккаунт KrAn получил в августе 25 миллионов реакций. Больше всего фанатам сестер с эффектной внешностью нравятся видео, где одна из сестер изображает куклу. А вирусную популярность девушкам приносят видео, где сестренки создают эффект зеркала, а в конце раскрывают интригу — это не отражение, а мастерство игры сестер-близнецов", — отметили в сообщении.
В то же время дуэт Popstar набрал 19,8 миллиона реакций — сестры Катя и Аня снимают танцевальные видео и юмористические скетчи, где их постоянно путает молодой человек Кирилл. При этом за контентом дуэта регулярно следят девять миллионов подписчиков, и аккаунт получил верификацию TikTok.
"Еще одним новым трендом стал интерес к контенту молодых пар — в рейтинг первыми вошли Элис Стас и Маша и Роберт. Элис и Стас снимают видео об отношениях: реакции на различные ситуации, обыгрывают близкие для каждой пары сюжеты и разыгрывают смешные ситуации, а Маша и Роберт публикуют много танцевальных видео и устраивают веселые пранки друг над другом", — добавили в исследовании.
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Даня Милохин в августе не смог удержаться в первой тридцатке русскоязычных TikTok-блогеров, следует из рейтинга.
"Шок-контент августа — рейтинг покинул "главный по тиктокам" Даня Милохин. Видео Дани в августе собрали в два раза меньше реакций, чем в апреле 2021 года", — говорится в опубликованных материалах.
Популярным трендом уходящего лета в российском TikTok стали видео, где пользователи делятся кадрами прошедшего отпуска и туристическими лайфхаками, кроме того, в соцсети набирают популярность социально ответственные видео, говорится в рейтинге "Топ-30 русскоязычных TikTok-блогеров".
"Популярным трендом уходящего лета стали видео, где пользователи делятся кадрами прошедшего отпуска и туристическими лайфхаками. Хештег #тревелэксперт набрал 188 миллионов просмотров. Тренд на travel-контент подтверждает популярность тега #путешествиязакадром, который уже получил 103 миллиона просмотров", — говорится в сообщении.
В трендах, согласно исследованию, также оказались видео по тегу #заготовки2021, в которых пользователи делятся лайфаками и рецептами заготовок своей бабушки, у тренда уже 57,6 миллиона просмотров, а в комментариях большое количество возрастных пользователей делятся своим опытом.
"Сегодня блогеры осознают свое влияние и стараются использовать популярность на благо: набирают популярность социально ответственные челленджи. Один из таких проходит с хештегом #мамасказалаэтонормально, где пользователи рассказывают, как научились принимать свои особенности вопреки давлению окружающих", — добавили в исследовании.
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