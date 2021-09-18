https://ria.ru/20210918/razvozhaev-1750642251.html

Губернатор Севастополя назвал онлайн-голосование удобным и надежным

Губернатор Севастополя назвал онлайн-голосование удобным и надежным - РИА Новости, 18.09.2021

Губернатор Севастополя назвал онлайн-голосование удобным и надежным

Дистанционное электронное голосование является надежным и удобным инструментом участия в выборах, заявил журналистам губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T08:37

2021-09-18T08:37

2021-09-18T08:37

выборы в государственную думу

севастополь

республика крым

госдума рф

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Дистанционное электронное голосование является надежным и удобным инструментом участия в выборах, заявил журналистам губернатор Михаил Развожаев.Он в пятницу одним из первых российских губернаторов проголосовал на выборах депутатов Госдумы при помощи платформы для онлайн-голосования. Голосовал он по пути на работу в автомобиле."Я, честно говоря, думал, что может быть что-то начнет зависать, но все оказалось четко, понятный совершенно интерфейс… Уверен, что за дистанционным электронным голосованием будущее. Хотелось попробовать, как это сработает в Севастополе. Как показала практика, все работает прекрасно", - сказал Развожаев."Я посмотрел, как происходит идентификация, приходит смс, через "Госуслуги" – защищенный портал, где хранится вся информация… А выборы – звучит как инновация. У кого-то могут быть сомнения, но я считаю, что это защищенность полнейшая. Система авторизации у меня лично никаких сомнений не оставила – абсолютная защищенность и надежность", – добавил он.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Жители семи регионов получили возможность воспользоваться электронным голосованием. В Москве оно проходит на собственной платформе, а в шести других регионах (Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области) – на федеральной. Заявление о дистанционном голосовании в Севастополе подали более 20 тысяч избирателей.

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, республика крым, госдума рф, михаил развожаев