Блинкен и глава британского МИД обсудили внешнеполитические приоритеты
Госсекретарь США Блинкен и глава британского МИД Трасс обсудили Афганистан, Китай и Иран
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с новой главой британской дипломатии Элизабет Трасс Афганистан и Китай, сообщила пресс-служба госдепа.
Трасс приступила к работе 16 сентября, ее предшественник лишился поста на фоне отпуска в период активной фазы эвакуации зарубежного персонала из Афганистана. 15 сентября она комментировала трехстороннюю инициативу Австралии, Британии и США AUKUS, заявив, что договоренность отражает вклад страны в Индийско-Тихоокеанский регион. Позднее это соглашение возмутило Францию, Париж отозвал послов из США и Австралии. О планах отозвать главу французского диппредставительства в Британии не сообщалось.
Как говорится в распространенном заявлении пресс-службы американского дипведомства, "госсекретарь Блинкен поздравил министра Трасс с назначением и подчеркнул важность двусторонних отношений США и Великобритании в поддержку демократии, основанного на правилах мирового порядка".
"Они обсудили общие внешнеполитические приоритеты, включая Афганистан, КНР, Иран и многостороннюю приверженность сдерживанию климатического кризиса", - говорится в сообщении.
Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Министр иностранных дел Франции Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркнув, что доверие подорвано. По его словам, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта".