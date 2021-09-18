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Разработчик "Энергии" одобрил создание российской лунной ракеты на метане
Разработчик "Энергии" одобрил создание российской лунной ракеты на метане - РИА Новости, 18.09.2021
Разработчик "Энергии" одобрил создание российской лунной ракеты на метане
Применение метана вместо керосина в качестве топлива в новой российской ракете сверхтяжелого класса позволит реализовать современные технологии многоразовости и РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T01:23
2021-09-18T01:24
сша
дмитрий рогозин
космос - риа наука
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Применение метана вместо керосина в качестве топлива в новой российской ракете сверхтяжелого класса позволит реализовать современные технологии многоразовости и многократного включения двигателей в полете, рассказал генконструктор кислородно-водородного двигателя для советской сверхтяжелой ракеты "Энергия", генеральный директор и генконструктор КБ химавтоматики (1993-2015 годы) Владимир Рачук.Ранее РИА Новости стало известно о прекращении технического проектирования сверхтяжелой ракеты "Енисей", которая должна была базироваться на технологиях кислород-керосиновых ракет "Союз-5" и "Союз-6". В свою очередь "Союз-5" - это обновленная российская версия созданной в СССР и собиравшейся на Украине из российских комплектующих ракеты "Зенит". Вместо сверхтяжелой ракеты на керосине, как рассказал ранее журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, новый носитель будет использовать метан. Носители сверхтяжелого класса предназначены для выведения очень крупных конструкций, например, пилотируемого перелетного комплекса к Луне.По словам специалиста, концепция ракеты на керосиновых технологиях не предусматривает многоразового использования и включения в полете двигателей. В то же время все это можно реализовать при использовании метана в качестве ракетного топлива. Аналогичным путем пошли США. Американские ракеты подобного класса Starship и New Glenn предполагают использование носителей до 100 раз.Кроме устаревших технологий, у ракеты "Енисей" не было четкой программы длительной эксплуатации, рассказал Рачук. Точно так же без программы, сетует разработчик ракеты "Энергия", создавались советские ракеты Н-1 и та самая "Энергия". "То есть огромные финансы были затрачены впустую", - написал Рачук.
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сша, дмитрий рогозин, космос - риа наука
01:23 18.09.2021 (обновлено: 01:24 18.09.2021)
 
Разработчик "Энергии" одобрил создание российской лунной ракеты на метане

Эксперт Рачук: использование метана в новой ракете позволит использовать ее многократно

© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в фотобанкРакетно-космическая транспортная система "Энергия" с кораблем "Буран" на стартовой площадке
Ракетно-космическая транспортная система Энергия с кораблем Буран на стартовой площадке - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Александр Моклецов
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Применение метана вместо керосина в качестве топлива в новой российской ракете сверхтяжелого класса позволит реализовать современные технологии многоразовости и многократного включения двигателей в полете, рассказал генконструктор кислородно-водородного двигателя для советской сверхтяжелой ракеты "Энергия", генеральный директор и генконструктор КБ химавтоматики (1993-2015 годы) Владимир Рачук.
Ранее РИА Новости стало известно о прекращении технического проектирования сверхтяжелой ракеты "Енисей", которая должна была базироваться на технологиях кислород-керосиновых ракет "Союз-5" и "Союз-6". В свою очередь "Союз-5" - это обновленная российская версия созданной в СССР и собиравшейся на Украине из российских комплектующих ракеты "Зенит". Вместо сверхтяжелой ракеты на керосине, как рассказал ранее журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, новый носитель будет использовать метан. Носители сверхтяжелого класса предназначены для выведения очень крупных конструкций, например, пилотируемого перелетного комплекса к Луне.

"Что касается приостановки проектирования ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей", можно отметить следующее. Концепция ракеты "Енисей" базируется на технологиях 40-летней давности. С учетом того, что сроки эксплуатации ракеты-носителя 40 лет‚ ракета будет летать с технологиями 80-летней давности, что будет резко снижать ее коммерческую привлекательность. Можно представить куда уйдут зарубежные технологии за это время", - говорится в письме Рачука, поступившем в РИА Новости.

По словам специалиста, концепция ракеты на керосиновых технологиях не предусматривает многоразового использования и включения в полете двигателей. В то же время все это можно реализовать при использовании метана в качестве ракетного топлива. Аналогичным путем пошли США. Американские ракеты подобного класса Starship и New Glenn предполагают использование носителей до 100 раз.
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Кроме устаревших технологий, у ракеты "Енисей" не было четкой программы длительной эксплуатации, рассказал Рачук. Точно так же без программы, сетует разработчик ракеты "Энергия", создавались советские ракеты Н-1 и та самая "Энергия". "То есть огромные финансы были затрачены впустую", - написал Рачук.

"Поэтому, я считаю, очень правильное решение принял Дмитрий Олегович Рогозин о приостановке проектирования ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей" и перепроектировании ракеты-носителя с использованием инновационных разработок, в том числе в части двигателей, которое в последствии было одобрено Академией наук РФ", - отметил Рачук.

 
СШАДмитрий РогозинКосмос - РИА Наука
 
 
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