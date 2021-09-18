https://ria.ru/20210918/raketa-1750632343.html

Разработчик "Энергии" одобрил создание российской лунной ракеты на метане

Разработчик "Энергии" одобрил создание российской лунной ракеты на метане - РИА Новости, 18.09.2021

Разработчик "Энергии" одобрил создание российской лунной ракеты на метане

Применение метана вместо керосина в качестве топлива в новой российской ракете сверхтяжелого класса позволит реализовать современные технологии многоразовости и РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T01:23

2021-09-18T01:23

2021-09-18T01:24

сша

дмитрий рогозин

космос - риа наука

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Применение метана вместо керосина в качестве топлива в новой российской ракете сверхтяжелого класса позволит реализовать современные технологии многоразовости и многократного включения двигателей в полете, рассказал генконструктор кислородно-водородного двигателя для советской сверхтяжелой ракеты "Энергия", генеральный директор и генконструктор КБ химавтоматики (1993-2015 годы) Владимир Рачук.Ранее РИА Новости стало известно о прекращении технического проектирования сверхтяжелой ракеты "Енисей", которая должна была базироваться на технологиях кислород-керосиновых ракет "Союз-5" и "Союз-6". В свою очередь "Союз-5" - это обновленная российская версия созданной в СССР и собиравшейся на Украине из российских комплектующих ракеты "Зенит". Вместо сверхтяжелой ракеты на керосине, как рассказал ранее журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, новый носитель будет использовать метан. Носители сверхтяжелого класса предназначены для выведения очень крупных конструкций, например, пилотируемого перелетного комплекса к Луне.По словам специалиста, концепция ракеты на керосиновых технологиях не предусматривает многоразового использования и включения в полете двигателей. В то же время все это можно реализовать при использовании метана в качестве ракетного топлива. Аналогичным путем пошли США. Американские ракеты подобного класса Starship и New Glenn предполагают использование носителей до 100 раз.Кроме устаревших технологий, у ракеты "Енисей" не было четкой программы длительной эксплуатации, рассказал Рачук. Точно так же без программы, сетует разработчик ракеты "Энергия", создавались советские ракеты Н-1 и та самая "Энергия". "То есть огромные финансы были затрачены впустую", - написал Рачук.

https://ria.ru/20210113/raketa-1592862452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дмитрий рогозин, космос - риа наука