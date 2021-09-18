https://ria.ru/20210918/pustynya-1750706282.html

Украине предсказали катастрофу в ближайшие годы

Украине предсказали катастрофу в ближайшие годы - РИА Новости, 18.09.2021

Украине предсказали катастрофу в ближайшие годы

В ближайшие десятилетия изменение климата может превратить Украину в большую пустыню, предупредил в эфире канала "Украина 24" директор Национального... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T19:13

2021-09-18T19:13

2021-09-18T20:52

в мире

украина

херсонская область

черное море

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В ближайшие десятилетия изменение климата может превратить Украину в большую пустыню, предупредил в эфире канала "Украина 24" директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.Ученый заявил, что климат на планете менялся всегда, но это никогда не происходило так стремительно, как сейчас.Дикий напомнил об Олешковских песках — небольшом участке пустыни в Херсонской области, получившем популярность у туристов из-за экзотичного для Украины ландшафта."Пока это маленький клочок, это очень прикольно, это экзотика. А проблема в том, что это образование не является естественным. На месте этих Олешковских песков были плодородные черноземы, типичная украинская степь", — продолжил он.По словам ученого, пустыня в этом месте образовалась за несколько десятилетий из-за неправильной обработки земли и такой процесс может произойти со всем югом Украины."Все то, что является степной зоной, через 30 лет может быть следующими Олешковскими песками", — предупредил Дикий.Он отметил, что юг страны всегда отличался засушливым климатом, но теперь влаги там становится еще меньше, а выветривание увеличивается."Сейчас наши черноземы поднимаются ветрами и выносятся. Скорость этого процесса такова, что мы их реально можем потерять за 20 лет, если ничего с этим не делать", — сказал ученый.Он подчеркнул, что возможность подтопления Украины из-за поднятия уровня Мирового океана — это далекая перспектива для страны, в то время как опустынивание возможно уже в течение десяти-двадцати лет.Это не первый прогноз катастрофических природных явлений на Украине. Так, в прошлом году климатолог Вера Балабух предсказала затопление части территорий страны из-за глобального потепления, речь, в частности, шла о побережье Азовского и Черного морей. Также ученый призывала обратить внимание на проблему эрозии почв в этом регионе.

https://ria.ru/20210317/ugroza-1601725908.html

https://ria.ru/20210823/katastrofa-1746927514.html

https://ria.ru/20210318/zatoplenie-1601865784.html

украина

херсонская область

черное море

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в мире, украина, херсонская область , черное море