Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210918/protest-1750673722.html
Десять полицейских пострадали на протестах в Мельбурне
Десять полицейских пострадали на протестах в Мельбурне - РИА Новости, 18.09.2021
Десять полицейских пострадали на протестах в Мельбурне
По меньшей мере 10 полицейских пострадали в ходе столкновений с протестующими против локдаунов из-за коронавируса в городе Мельбурн в австралийском штате... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T14:09
2021-09-18T14:09
в мире
ричмонд
мельбурн
виктория (австралия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/103870/57/1038705788_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c87caa27583d4478f3d2e83147d9900a.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. По меньшей мере 10 полицейских пострадали в ходе столкновений с протестующими против локдаунов из-за коронавируса в городе Мельбурн в австралийском штате Виктория, 235 человек задержали, сообщает телеканал 9News.Всего в центре города для прекращения протестов были задействованы более двух тысяч полицейских.Как сообщается, 193 человека задержали в связи с нарушением ограничений, вызванных коронавирусом, остальных – за другие правонарушения, в частности, предполагаемое нападение на сотрудников полиции.По данным газеты Age, на окраине Мельбурна в Ричмонде полиция применила перцовый аэрозоль, когда протестующие прорвались через цепочку полицейских. Газета Canberra Times сообщает, что в Ричмонде собралось около 500-700 протестующих.
https://ria.ru/20210911/besporyadki-1749699109.html
ричмонд
мельбурн
виктория (австралия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/103870/57/1038705788_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ad50aaf81d974b3d2b0fef1df269edb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, ричмонд, мельбурн, виктория (австралия)
14:09 18.09.2021
 
Десять полицейских пострадали на протестах в Мельбурне

Десять полицейских пострадали на протестах против локдаунов в Мельбурне

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГорода мира. Мельбурн
Города мира. Мельбурн - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. По меньшей мере 10 полицейских пострадали в ходе столкновений с протестующими против локдаунов из-за коронавируса в городе Мельбурн в австралийском штате Виктория, 235 человек задержали, сообщает телеканал 9News.
Всего в центре города для прекращения протестов были задействованы более двух тысяч полицейских.
Как сообщается, 193 человека задержали в связи с нарушением ограничений, вызванных коронавирусом, остальных – за другие правонарушения, в частности, предполагаемое нападение на сотрудников полиции.
По данным газеты Age, на окраине Мельбурна в Ричмонде полиция применила перцовый аэрозоль, когда протестующие прорвались через цепочку полицейских. Газета Canberra Times сообщает, что в Ричмонде собралось около 500-700 протестующих.
Кадры пострадавших во время протестов в Париже - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 20:26Распространение коронавируса
На акции протеста в Париже вспыхнули крупные беспорядки
 
В миреРичмондМельбурнВиктория (Австралия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Посол России рассказал, как проходят выборы на участках в Японии
05:11Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 23 процента
05:10В Израиле задержали последних двух сбежавших палестинских заключенных
04:40Госдеп сообщил об эвакуации 28 американцев из Кабула
04:13В Раде рассказали, как "подставилась" Украина
04:06В восьми регионах Сибири начался финальный день голосования
04:04Экс-министр заявил о расплате Украины за слова Зеленского о "грязном газе"
03:47Губернатор Камчатского края принял участие в голосовании
03:33СМИ: детали AUKUS согласовали без ведома Макрона на саммите G7
03:21В России разработали новый пистолет-пулемет для спецназа
03:18Россиянам рассказали, что должно насторожить в выписке из ЕГРН
03:05В Карачаево-Черкесии парламент изберет главу региона
02:48В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6
02:27"Будто из ржавого крана": японца поразила российская минеральная вода
02:20Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился в Атлантике
02:17Эксперт научил правильно выбирать зимнюю резину
02:15"Да освободит нас Россия": болгар восхитили учения "Запад-2021"
02:09В Приамурье, Забайкальском крае и Якутии начался финальный день выборов
02:09Врач назвала лучшее время для кофе
01:59Во Франции опровергли сообщения о переговорах с США по AUKUS
Лента новостейМолния