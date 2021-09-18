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Десять полицейских пострадали на протестах в Мельбурне
Десять полицейских пострадали на протестах в Мельбурне - РИА Новости, 18.09.2021
Десять полицейских пострадали на протестах в Мельбурне
По меньшей мере 10 полицейских пострадали в ходе столкновений с протестующими против локдаунов из-за коронавируса в городе Мельбурн в австралийском штате... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T14:09
2021-09-18T14:09
2021-09-18T14:09
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. По меньшей мере 10 полицейских пострадали в ходе столкновений с протестующими против локдаунов из-за коронавируса в городе Мельбурн в австралийском штате Виктория, 235 человек задержали, сообщает телеканал 9News.Всего в центре города для прекращения протестов были задействованы более двух тысяч полицейских.Как сообщается, 193 человека задержали в связи с нарушением ограничений, вызванных коронавирусом, остальных – за другие правонарушения, в частности, предполагаемое нападение на сотрудников полиции.По данным газеты Age, на окраине Мельбурна в Ричмонде полиция применила перцовый аэрозоль, когда протестующие прорвались через цепочку полицейских. Газета Canberra Times сообщает, что в Ричмонде собралось около 500-700 протестующих.
https://ria.ru/20210911/besporyadki-1749699109.html
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в мире, ричмонд, мельбурн, виктория (австралия)
Десять полицейских пострадали на протестах в Мельбурне
Десять полицейских пострадали на протестах против локдаунов в Мельбурне