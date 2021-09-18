https://ria.ru/20210918/prokat-1750713190.html

В РПЦ оценили отказ в прокате фильму "Искушение"

В РПЦ оценили отказ в прокате фильму "Искушение" - РИА Новости, 18.09.2021

В РПЦ оценили отказ в прокате фильму "Искушение"

Решение Министерства культуры РФ об отказе выдать прокатное удостоверение фильму "Искушение" законно и направлено на защиту публичного пространства России от... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T20:19

2021-09-18T20:19

2021-09-18T20:19

религия

италия

возрождение

telegram (приложение)

московский патриархат

вахтанг кипшидзе

пол верховен

россия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Решение Министерства культуры РФ об отказе выдать прокатное удостоверение фильму "Искушение" законно и направлено на защиту публичного пространства России от "порнографии", унижающей значимые для христиан символы, считает заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.Ранее Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму нидерландского и американского режиссера Пола Верховена "Искушение", соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. По данным министерства, отказ связан с провокационным содержанием, которое может расцениваться как нарушение свободы совести и вероисповедания."Министерство культуры в данном случае совершенно законно воспользовалось своим правом защитить публичное пространство нашей страны от распространения порнографии под видом кино. К тому же "произведения" с явной попыткой непристойного унижения символов, значимых для всех христианских конфессий", - написал Кипшидзе в своем канале в Telegram.По данным из сообщества кинопрокатной компании Capella Film в соцсети "ВКонтакте", в фильме представлена Италия эпохи Возрождения. Согласно сюжету, главная героиня, монахиня Бенедетта Карлини, влюбляется в новую послушницу, и вскоре об их запретной страсти узнают за пределами монастыря.

https://ria.ru/20180329/1517529482.html

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италия, возрождение, telegram (приложение), московский патриархат, вахтанг кипшидзе, пол верховен, россия