https://ria.ru/20210918/prokat-1750713190.html
В РПЦ оценили отказ в прокате фильму "Искушение"
В РПЦ оценили отказ в прокате фильму "Искушение" - РИА Новости, 18.09.2021
В РПЦ оценили отказ в прокате фильму "Искушение"
Решение Министерства культуры РФ об отказе выдать прокатное удостоверение фильму "Искушение" законно и направлено на защиту публичного пространства России от... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T20:19
2021-09-18T20:19
2021-09-18T20:19
религия
италия
возрождение
telegram (приложение)
московский патриархат
вахтанг кипшидзе
пол верховен
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740082004_0:0:971:547_1920x0_80_0_0_9e91ce3a7cb83e791da5e39b4269324e.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Решение Министерства культуры РФ об отказе выдать прокатное удостоверение фильму "Искушение" законно и направлено на защиту публичного пространства России от "порнографии", унижающей значимые для христиан символы, считает заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.Ранее Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму нидерландского и американского режиссера Пола Верховена "Искушение", соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. По данным министерства, отказ связан с провокационным содержанием, которое может расцениваться как нарушение свободы совести и вероисповедания."Министерство культуры в данном случае совершенно законно воспользовалось своим правом защитить публичное пространство нашей страны от распространения порнографии под видом кино. К тому же "произведения" с явной попыткой непристойного унижения символов, значимых для всех христианских конфессий", - написал Кипшидзе в своем канале в Telegram.По данным из сообщества кинопрокатной компании Capella Film в соцсети "ВКонтакте", в фильме представлена Италия эпохи Возрождения. Согласно сюжету, главная героиня, монахиня Бенедетта Карлини, влюбляется в новую послушницу, и вскоре об их запретной страсти узнают за пределами монастыря.
https://ria.ru/20180329/1517529482.html
италия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740082004_74:0:931:643_1920x0_80_0_0_2f8f21e90e84697fdb358655aedf3cb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, возрождение, telegram (приложение), московский патриархат, вахтанг кипшидзе, пол верховен, россия
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Решение Министерства культуры РФ об отказе выдать прокатное удостоверение фильму "Искушение" законно и направлено на защиту публичного пространства России от "порнографии", унижающей значимые для христиан символы, считает заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Ранее Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму нидерландского и американского режиссера Пола Верховена "Искушение", соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. По данным министерства, отказ связан с провокационным содержанием, которое может расцениваться как нарушение свободы совести и вероисповедания.
"Министерство культуры в данном случае совершенно законно воспользовалось своим правом защитить публичное пространство нашей страны от распространения порнографии под видом кино. К тому же "произведения" с явной попыткой непристойного унижения символов, значимых для всех христианских конфессий", - написал Кипшидзе в своем канале в Telegram.
По данным из сообщества кинопрокатной компании Capella Film в соцсети "ВКонтакте", в фильме представлена Италия эпохи Возрождения. Согласно сюжету, главная героиня, монахиня Бенедетта Карлини, влюбляется в новую послушницу, и вскоре об их запретной страсти узнают за пределами монастыря.