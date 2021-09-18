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Прилепин согласился пройти программу "школы губернаторов"
Прилепин согласился пройти программу "школы губернаторов" - РИА Новости, 18.09.2021
Прилепин согласился пройти программу "школы губернаторов"
Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин заявил РИА Новости, что согласился пройти программу развития кадрового резерва Высшей... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T21:48
2021-09-18T21:48
политика
липецкая область
захар прилепин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин заявил РИА Новости, что согласился пройти программу развития кадрового резерва Высшей школы госуправления, которую также называют "школой губернаторов"."Поступило предложение пройти обучение в школе губернаторов. С удовольствием и благодарностью я согласился", - сказал Прилепин.Политик отметил, что предложений по каким-либо назначениям не было, но если бы поступили, то приоритетными для него регионами стали бы Рязанская, Нижегородская и Липецкая области – они ему наиболее понятны, там он вырос."Идеи, касающиеся экономики, культуры, патриотического воспитания и всех иных вещей, о которых я думаю, радею целую жизнь, они будут реализовываться вне зависимости от того, где я нахожусь, на любой из должностей", - добавил Прилепин.Ранее политик говорил, что в случае прохождения в Госдуму не исключает варианта сдать свой мандат.Программа развития кадрового управленческого резерва реализуется по поручению президента РФ с 2017 года. Цель программы - подготовка управленческого резерва высшей готовности для возможного выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней.
https://ria.ru/20210917/prilepin-1750517559.html
https://ria.ru/20210819/koalitsiya-1746321730.html
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политика, липецкая область, захар прилепин, госдума рф, россия
21:48 18.09.2021
 
Прилепин согласился пройти программу "школы губернаторов"

Прилепин согласился пройти программу развития кадрового резерва Высшей школы госуправления

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин заявил РИА Новости, что согласился пройти программу развития кадрового резерва Высшей школы госуправления, которую также называют "школой губернаторов".
"Поступило предложение пройти обучение в школе губернаторов. С удовольствием и благодарностью я согласился", - сказал Прилепин.
Сопредседатель партии – председатель палаты депутатов партии Справедливая Россия – За правду Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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Политик отметил, что предложений по каким-либо назначениям не было, но если бы поступили, то приоритетными для него регионами стали бы Рязанская, Нижегородская и Липецкая области – они ему наиболее понятны, там он вырос.
"Идеи, касающиеся экономики, культуры, патриотического воспитания и всех иных вещей, о которых я думаю, радею целую жизнь, они будут реализовываться вне зависимости от того, где я нахожусь, на любой из должностей", - добавил Прилепин.
Ранее политик говорил, что в случае прохождения в Госдуму не исключает варианта сдать свой мандат.
Программа развития кадрового управленческого резерва реализуется по поручению президента РФ с 2017 года. Цель программы - подготовка управленческого резерва высшей готовности для возможного выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней.
Захар Прилепин на съезде новой объединённой политической партии Справедливая Россия - За правду в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
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ПолитикаЛипецкая областьЗахар ПрилепинГосдума РФРоссия
 
 
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