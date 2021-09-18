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Умер бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика
Умер бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика - РИА Новости, 18.09.2021
Умер бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика
Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика умер в возрасте 84 лет, сообщила канцелярия действующего главы государства Абдельмаджида Теббуна.В апреле 2019... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T02:04
2021-09-18T02:40
алжир (республика)
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АЛЖИР, 18 сен - РИА Новости. Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика умер в возрасте 84 лет, сообщила канцелярия действующего главы государства Абдельмаджида Теббуна.В апреле 2019 года, Бутефлика, находившийся у власти с 1999 года, был вынужден досрочно подать в отставку из-за протестов. Новым президентом страны был избран бывший премьер-министр Абдельмаджид Теббун.Политический кризис разгорелся в Алжире в конце февраля 2019 года после решения 82-летнего Абдельазиза Бутефлики баллотироваться на пятый по счету президентский срок, несмотря на проблемы со здоровьем после инсульта, перенесенного, в 2013 году. Страну охватили массовые акции протеста с требованием коренных перемен во власти. Народное недовольство не смогли погасить ни обещания Бутефлики уйти, ни призывы армии объявить президентский пост вакантным.
https://ria.ru/20210624/alzhir-1738450985.html
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алжир (республика)
02:04 18.09.2021 (обновлено: 02:40 18.09.2021)
 
Умер бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика

Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика скончался в возрасте 84 лет

© AP Photo / Sidali DjarboubБывший президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика. 2014 год
Бывший президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика. 2014 год - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© AP Photo / Sidali Djarboub
Читать ria.ru в
АЛЖИР, 18 сен - РИА Новости. Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика умер в возрасте 84 лет, сообщила канцелярия действующего главы государства Абдельмаджида Теббуна.

В апреле 2019 года, Бутефлика, находившийся у власти с 1999 года, был вынужден досрочно подать в отставку из-за протестов. Новым президентом страны был избран бывший премьер-министр Абдельмаджид Теббун.
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Политический кризис разгорелся в Алжире в конце февраля 2019 года после решения 82-летнего Абдельазиза Бутефлики баллотироваться на пятый по счету президентский срок, несмотря на проблемы со здоровьем после инсульта, перенесенного, в 2013 году. Страну охватили массовые акции протеста с требованием коренных перемен во власти. Народное недовольство не смогли погасить ни обещания Бутефлики уйти, ни призывы армии объявить президентский пост вакантным.
 
Алжир (республика)
 
 
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