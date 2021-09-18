https://ria.ru/20210918/prezident-1750633634.html

Умер бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика

Умер бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика - РИА Новости, 18.09.2021

Умер бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика

Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика умер в возрасте 84 лет, сообщила канцелярия действующего главы государства Абдельмаджида Теббуна.В апреле 2019... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T02:04

2021-09-18T02:04

2021-09-18T02:40

алжир (республика)

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АЛЖИР, 18 сен - РИА Новости. Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика умер в возрасте 84 лет, сообщила канцелярия действующего главы государства Абдельмаджида Теббуна.В апреле 2019 года, Бутефлика, находившийся у власти с 1999 года, был вынужден досрочно подать в отставку из-за протестов. Новым президентом страны был избран бывший премьер-министр Абдельмаджид Теббун.Политический кризис разгорелся в Алжире в конце февраля 2019 года после решения 82-летнего Абдельазиза Бутефлики баллотироваться на пятый по счету президентский срок, несмотря на проблемы со здоровьем после инсульта, перенесенного, в 2013 году. Страну охватили массовые акции протеста с требованием коренных перемен во власти. Народное недовольство не смогли погасить ни обещания Бутефлики уйти, ни призывы армии объявить президентский пост вакантным.

https://ria.ru/20210624/alzhir-1738450985.html

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алжир (республика)