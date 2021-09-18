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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/pravo-1750698177.html
ЦИК опроверг данные "Голоса"* о лишенных пассивного избирательного права
ЦИК опроверг данные "Голоса"* о лишенных пассивного избирательного права - РИА Новости, 18.09.2021
ЦИК опроверг данные "Голоса"* о лишенных пассивного избирательного права
ЦИК подготовил доклад в опровержение данных общественного движения "Голос"* о нескольких миллионах россиянах, якобы лишенных пассивного избирательного права,... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T17:25
2021-09-18T17:42
выборы в государственную думу
политика
"голос"
элла памфилова
григорий мельконьянц
россия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ЦИК подготовил доклад в опровержение данных общественного движения "Голос"* о нескольких миллионах россиянах, якобы лишенных пассивного избирательного права, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Памфилова напомнила, что направила "Голоса"* Григорию Мельконьянцу приглашение прийти в ЦИК и представить выявленные нарушения."Предметно с их точки зрения давайте разберем, сколько нарушений и какие. Мы читали все доклады, еще далеко было до выборов, и про 9 миллионов избирателей, высосанных из пальца, которые лишены пассивного избирательного права. Большей чуши сложно представить. У нас уже готов доклад давно, мы не стали публиковать, который в пух и прах разбивает эти высосанные из пальца предположения", - сказала Памфиолова в информцентре ЦИК.Она добавила, что ЦИК "изучил многие другие доклады, предварительные, которые объясняли, насколько у нас будут ужасные выборы".Она назвала Мельконьянца высоким профессионалом.Она заявила о готовности вычленить из карты нарушений "Голоса"* "существенные вещи и ликвидировать их"."Мы за конкретность, а не за обобщения, которые часто под собой не имеют никаких оснований", - резюмировала председатель ЦИК.* Организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210918/pamfilova-1750672503.html
https://ria.ru/20210830/narusheniya-1747869982.html
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политика, "голос", элла памфилова, григорий мельконьянц, россия
17:25 18.09.2021 (обновлено: 17:42 18.09.2021)
 
ЦИК опроверг данные "Голоса"* о лишенных пассивного избирательного права

ЦИК опроверг данные "Голоса"* о лишенных пассивного избирательного права россиянах

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВыборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России
Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ЦИК подготовил доклад в опровержение данных общественного движения "Голос"* о нескольких миллионах россиянах, якобы лишенных пассивного избирательного права, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Памфилова напомнила, что направила "Голоса"* Григорию Мельконьянцу приглашение прийти в ЦИК и представить выявленные нарушения.
Элла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 13:54Выборы в Государственную думу
Памфилова пригласила "Голос"* в ЦИК объяснить свою статистику по выборам
"Предметно с их точки зрения давайте разберем, сколько нарушений и какие. Мы читали все доклады, еще далеко было до выборов, и про 9 миллионов избирателей, высосанных из пальца, которые лишены пассивного избирательного права. Большей чуши сложно представить. У нас уже готов доклад давно, мы не стали публиковать, который в пух и прах разбивает эти высосанные из пальца предположения", - сказала Памфиолова в информцентре ЦИК.
Она добавила, что ЦИК "изучил многие другие доклады, предварительные, которые объясняли, насколько у нас будут ужасные выборы".
"То есть готовилось международное и внутрироссийское общественное мнение, что выборы обязательно должны быть грязными, ужасными и так далее", - подчеркнула Памфилова.
Она назвала Мельконьянца высоким профессионалом.
"Но когда идет политическая игра, в которой он принимает участие по дискредитации выборов в России, давайте действовать открыто, как говорится, иду на вы. Есть претензия: вот площадка, приходи и говори нам в глаза", - пояснила председатель ЦИК,
Она заявила о готовности вычленить из карты нарушений "Голоса"* "существенные вещи и ликвидировать их".
"Мы за конкретность, а не за обобщения, которые часто под собой не имеют никаких оснований", - резюмировала председатель ЦИК.
* Организация, выполняющая функции иноагента.
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 17:42
Движение "Голос"* публикует фейки о нарушениях в России, заявили в Госдуме
 
Выборы в Государственную думуПолитика"Голос"Элла ПамфиловаГригорий МельконьянцРоссия
 
 
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