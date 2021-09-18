https://ria.ru/20210918/pravo-1750698177.html

ЦИК опроверг данные "Голоса"* о лишенных пассивного избирательного права

ЦИК опроверг данные "Голоса"* о лишенных пассивного избирательного права - РИА Новости, 18.09.2021

ЦИК опроверг данные "Голоса"* о лишенных пассивного избирательного права

ЦИК подготовил доклад в опровержение данных общественного движения "Голос"* о нескольких миллионах россиянах, якобы лишенных пассивного избирательного права,... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T17:25

2021-09-18T17:25

2021-09-18T17:42

выборы в государственную думу

политика

"голос"

элла памфилова

григорий мельконьянц

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750698092_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_911716236ca621d672cbe9e972722d7c.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ЦИК подготовил доклад в опровержение данных общественного движения "Голос"* о нескольких миллионах россиянах, якобы лишенных пассивного избирательного права, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Памфилова напомнила, что направила "Голоса"* Григорию Мельконьянцу приглашение прийти в ЦИК и представить выявленные нарушения."Предметно с их точки зрения давайте разберем, сколько нарушений и какие. Мы читали все доклады, еще далеко было до выборов, и про 9 миллионов избирателей, высосанных из пальца, которые лишены пассивного избирательного права. Большей чуши сложно представить. У нас уже готов доклад давно, мы не стали публиковать, который в пух и прах разбивает эти высосанные из пальца предположения", - сказала Памфиолова в информцентре ЦИК.Она добавила, что ЦИК "изучил многие другие доклады, предварительные, которые объясняли, насколько у нас будут ужасные выборы".Она назвала Мельконьянца высоким профессионалом.Она заявила о готовности вычленить из карты нарушений "Голоса"* "существенные вещи и ликвидировать их"."Мы за конкретность, а не за обобщения, которые часто под собой не имеют никаких оснований", - резюмировала председатель ЦИК.* Организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210918/pamfilova-1750672503.html

https://ria.ru/20210830/narusheniya-1747869982.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, "голос", элла памфилова, григорий мельконьянц, россия