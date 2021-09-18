https://ria.ru/20210918/pozhary-1750645971.html
В МИД рассказали о планах России на председательство в Арктическом совете
В МИД рассказали о планах России на председательство в Арктическом совете - РИА Новости, 18.09.2021
В МИД рассказали о планах России на председательство в Арктическом совете
Россия в ходе председательства в Арктическом совете уделит повышенное внимание борьбе с лесными пожарами, готова рассмотреть вопрос о формировании... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T09:26
2021-09-18T09:26
2021-09-18T10:09
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арктический совет
николай корчунов
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия в ходе председательства в Арктическом совете уделит повышенное внимание борьбе с лесными пожарами, готова рассмотреть вопрос о формировании соответствующего механизма сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов.Арктический совет, которому в эти дни исполняется 25 лет, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство России в совете началось 20 мая и продлится до 2023 года."Проблематике сотрудничества по борьбе с лесными пожарами в период российского председательства будет уделяться повышенное внимание. Наша цель - обеспечить эффективность международного взаимодействия в этой сфере. Будем готовы рассмотреть вопрос формирования соответствующего механизма сотрудничества, если это поддержат все партнеры", - заявил Корчунов.Он отметил, что в повестке дня совета стоит обмен опытом и технологиями, наиболее эффективными для того, чтобы бороться с лесными пожарами.Читайте полный текст интервью >>
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в мире, норвегия, финляндия, арктический совет, николай корчунов, россия
09:26 18.09.2021 (обновлено: 10:09 18.09.2021)
В МИД рассказали о планах России на председательство в Арктическом совете
Россия, возглавляя Арктический совет, уделит повышенное внимание лесным пожарам
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
Россия в ходе председательства в Арктическом совете
уделит повышенное внимание борьбе с лесными пожарами, готова рассмотреть вопрос о формировании соответствующего механизма сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов
.
Арктический совет, которому в эти дни исполняется 25 лет, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство России в совете началось 20 мая и продлится до 2023 года.
"Проблематике сотрудничества по борьбе с лесными пожарами в период российского председательства будет уделяться повышенное внимание. Наша цель - обеспечить эффективность международного взаимодействия в этой сфере. Будем готовы рассмотреть вопрос формирования соответствующего механизма сотрудничества, если это поддержат все партнеры", - заявил Корчунов.
Он отметил, что в повестке дня совета стоит обмен опытом и технологиями, наиболее эффективными для того, чтобы бороться с лесными пожарами.