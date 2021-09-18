https://ria.ru/20210918/potok-1750687703.html

На Украине назвали способ "победить" "Северный поток — 2"

На Украине назвали способ "победить" "Северный поток — 2" - РИА Новости, 18.09.2021

На Украине назвали способ "победить" "Северный поток — 2"

Советник главы "Нафтогаза" Елена Зеркаль в статье для "Европейской правды" заявила о риске остаться без транзита газа и предложила способ победить "Газпром" и... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T15:39

2021-09-18T15:39

2021-09-18T20:47

экономика

в мире

украина

германия

газпром

елена зеркаль

восточная европа

северный поток — 2

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Советник главы "Нафтогаза" Елена Зеркаль в статье для "Европейской правды" заявила о риске остаться без транзита газа и предложила способ победить "Газпром" и трубопровод "Северный поток — 2".По ее мнению, Украине уже сейчас необходимо перестроить газотранспортную систему на случай, если российский концерн прекратит транзит через страну и Киеву придется покупать топливо из Европы. При этом Зеркаль пожаловалась на поведение Германии, так как в Берлине якобы игнорируют "угрозу".Она назвала ситуацию с газом серьезной, но при этом заявила, что у Украины есть выход."Первое — нужно защитить потребителей от возможных остановок транзита", — написала она.Для этого надо обеспечить на время отопительного сезона достаточный объем газа в хранилищах, а также включить Украину в "группу риска" вместе с Германией, Польшей и Словакией."Группы риска" — это механизм, специально разработанный в Европе для предотвращения кризисных ситуаций с наличием газа", — пояснила Зеркаль.Она утверждает, что включение Украины в этот механизм уравняет ее в статусе с Германией, что должно защитить Киев.Также советник главы "Нафтогаза" призвала объединиться с другими странами, чтобы доказать, что "Газпром" якобы злоупотребляет монополией на поставки газа, и лишить его этой возможности."И здесь важно <...> заставить "Северный поток— 2" отвечать всем требованиям Третьего энергетического пакета ЕС", — пояснила она.Зеркаль добавила, что для сохранения транзита газа через Украину необходимо, чтобы все трубопроводы из России в Европу соответствовали Третьему энергопакету ЕС. По ее словам, это позволит включиться в конкуренцию разным поставщикам и трейдерам."Эта битва продолжается, и общая победа возможна", — подытожила она.Третий энергопакет распространяется на построенные после 2019 года газопроводы, ведущие из третьих стран в ЕС. Закон предписывает разделять производителей газа и операторов магистралей, по которым ведутся поставки топлива, а также предоставлять сторонним продавцам газа доступ к трубопроводу, который они не строили.На прошлой неделе завершилось строительство газопровода "Северный поток — 2", соединившего Россию и Германию по дну Балтики. Мощность двух ниток трубопровода составила 55 миллиардов кубометров в год, ввести проект в эксплуатацию планируется до конца 2021-го.Против проекта активно выступает Украина, опасающаяся потери доходов от транзита, США, заинтересованные в продвижении своего СПГ, и ряд стран Восточной Европы. Вашингтон несколько раз вводил санкции в отношении компаний, причастных к проекту, в итоге строительство замедлилось почти на год. При этом активную поддержку проекту оказывали Германия и Австрия.Москва неоднократно объясняла, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект. Россия готова продолжать прокачку топлива через Украину, однако это зависит от многих факторов, в том числе от объемов будущих европейских закупок.

https://ria.ru/20210917/potok-1750554014.html

https://ria.ru/20210918/potok-1750638600.html

https://ria.ru/20210917/gazprom-1750609187.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-09-18T15:39 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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экономика, в мире, украина, германия, газпром, елена зеркаль, восточная европа, северный поток — 2, россия