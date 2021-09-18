https://ria.ru/20210918/potok-1750667104.html

На Украине заявили, что Россия "заморозит" ЕС из-за "Северного потока — 2"

На Украине заявили, что Россия "заморозит" ЕС из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 18.09.2021

На Украине заявили, что Россия "заморозит" ЕС из-за "Северного потока — 2"

Рекордное повышение цен на газ в Европе говорит о стремлении России избавиться от транзита через Украину, заявил журналист телеканала "Еспресо" Виталий... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T12:56

2021-09-18T12:56

2021-09-18T13:33

экономика

украина

киев

евросоюз

балтийское море

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Рекордное повышение цен на газ в Европе говорит о стремлении России избавиться от транзита через Украину, заявил журналист телеканала "Еспресо" Виталий Портников.По его словам, якобы создавая искусственный дефицит, Москва воздействует на процедуру сертификации "Северного потока — 2". От ее итогов зависит, удастся ли использовать газопровод на полную мощность, тем самым поставив под угрозу транзит через Украину. Однако на этом, по мнению Портникова, возможные негативные последствия не заканчиваются."Потеря Украиной транзитного статуса, по расчетам Кремля, позволит значительно усилить давление на украинское руководство, ударить по социальной сфере страны, облегчить возможность военного нападения на нее и в конечном счете ликвидировать украинскую государственность", — отметил журналист.Портников также подчеркнул, что у Европы нет варианта, при котором эту проблему можно решить положительно. Цены на энергоноситель, в том числе для Киева, продолжат расти, а в 2024 году истечет срок действия контракта по транзиту российского газа. Подытоживая, журналист высказал предположение, что если Европа помешает России "покончить с Украиной", то Москва попросту "заморозит" ее.Строительство газопровода "Северный поток — 2", занявшее три года, завершили на прошлой неделе. Его проложили из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух ниток газопровода — 55 миллиардов кубометров в год. Начать эксплуатацию планируется до конца 2021-го.Против активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. Вашингтон несколько раз вводил санкции в отношении компаний, причастных к проекту, в итоге строительство замедлилось почти на год. При этом активную поддержку проекту оказывали Германия и Австрия.Москва неоднократно объясняла, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект. Российские власти готовы продолжать прокачку топлива через Украину, однако это зависит от многих факторов, в том числе от объемов будущих европейских закупок.

https://ria.ru/20210918/potok-1750638600.html

https://ria.ru/20210917/potok-1750554014.html

украина

киев

балтийское море

россия

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экономика, украина, киев, евросоюз, балтийское море, северный поток — 2, россия