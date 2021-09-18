https://ria.ru/20210918/potok-1750638600.html

"Не скулить": в Раде заявили о сигнале из США по "Северному потоку — 2"

"Не скулить": в Раде заявили о сигнале из США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 18.09.2021

"Не скулить": в Раде заявили о сигнале из США по "Северному потоку — 2"

Слова старшего советника по энергетической безопасности Госдепа США Амоса Хохштейна о "Северном потоке — 2" являются четким сигналом для Киева о бесполезности... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T06:29

2021-09-18T06:29

2021-09-18T13:01

в мире

украина

сша

партия "батькивщина"

верховная рада украины

балтийское море

северный поток — 2

амос хохштейн

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Слова старшего советника по энергетической безопасности Госдепа США Амоса Хохштейна о "Северном потоке — 2" являются четким сигналом для Киева о бесполезности борьбы с газопроводом, такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.Ранее Хохштейн заявил во время своего визита в Киев, что Украине стоит сосредоточиться не на "Северном потоке — 2", а на модернизации своей энергетики. По его словам, сейчас настает момент, когда в мире должен начаться большой энергетический переход, и Украина должна быть его частью."Смотрите, мы же забыли, что есть страна, которая давно нам уже рассказывает, что делать, у нее есть план для нас", — отметил Кучеренко.По его словам, представитель США в ходе своего визита "полностью успокоил" украинские власти. "Вы понимаете, что нам уже четко говорят: забудьте, "Северный поток — 2" — это уже решенный вопрос, и не надо скулить, не надо обижаться, не надо ездить и дурацкие интервью давать", — указал парламентарий.Строительство газопровода "Северный поток — 2", занявшее три года, завершили на прошлой неделе. Его проложили из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух ниток газопровода — 55 миллиардов кубометров в год. Начать эксплуатацию планируется до конца 2021-го.Против активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. Вашингтон несколько раз вводил санкции в отношении компаний, причастных к сооружению, в итоге строительство замедлилось почти на год. При этом активную поддержку проекту оказывали ФРГ и Австрия.Москва неоднократно объясняла, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект. Российские власти готовы продолжать прокачку топлива через Украину, однако это зависит от многих факторов, в том числе от объемов будущих европейских закупок.

https://ria.ru/20210917/ukraina-1750601813.html

https://ria.ru/20210917/klimkin-1750444197.html

украина

сша

балтийское море

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в мире, украина, сша, партия "батькивщина", верховная рада украины, балтийское море, северный поток — 2, амос хохштейн