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"Не скулить": в Раде заявили о сигнале из США по "Северному потоку — 2"
"Не скулить": в Раде заявили о сигнале из США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 18.09.2021
"Не скулить": в Раде заявили о сигнале из США по "Северному потоку — 2"
Слова старшего советника по энергетической безопасности Госдепа США Амоса Хохштейна о "Северном потоке — 2" являются четким сигналом для Киева о бесполезности... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T06:29
2021-09-18T13:01
в мире
украина
сша
партия "батькивщина"
верховная рада украины
балтийское море
северный поток — 2
амос хохштейн
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Слова старшего советника по энергетической безопасности Госдепа США Амоса Хохштейна о "Северном потоке — 2" являются четким сигналом для Киева о бесполезности борьбы с газопроводом, такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.Ранее Хохштейн заявил во время своего визита в Киев, что Украине стоит сосредоточиться не на "Северном потоке — 2", а на модернизации своей энергетики. По его словам, сейчас настает момент, когда в мире должен начаться большой энергетический переход, и Украина должна быть его частью."Смотрите, мы же забыли, что есть страна, которая давно нам уже рассказывает, что делать, у нее есть план для нас", — отметил Кучеренко.По его словам, представитель США в ходе своего визита "полностью успокоил" украинские власти. "Вы понимаете, что нам уже четко говорят: забудьте, "Северный поток — 2" — это уже решенный вопрос, и не надо скулить, не надо обижаться, не надо ездить и дурацкие интервью давать", — указал парламентарий.Строительство газопровода "Северный поток — 2", занявшее три года, завершили на прошлой неделе. Его проложили из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух ниток газопровода — 55 миллиардов кубометров в год. Начать эксплуатацию планируется до конца 2021-го.Против активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. Вашингтон несколько раз вводил санкции в отношении компаний, причастных к сооружению, в итоге строительство замедлилось почти на год. При этом активную поддержку проекту оказывали ФРГ и Австрия.Москва неоднократно объясняла, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект. Российские власти готовы продолжать прокачку топлива через Украину, однако это зависит от многих факторов, в том числе от объемов будущих европейских закупок.
https://ria.ru/20210917/ukraina-1750601813.html
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в мире, украина, сша, партия "батькивщина", верховная рада украины, балтийское море, северный поток — 2, амос хохштейн
06:29 18.09.2021 (обновлено: 13:01 18.09.2021)
 
"Не скулить": в Раде заявили о сигнале из США по "Северному потоку — 2"

Депутат Рады Кучеренко: США посоветовали Украине "не скулить" из-за "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtMногоцелевое судно "Фортуна" во время трубоукладочных работ в водах Дании
Mногоцелевое судно Фортуна во время трубоукладочных работ в водах Дании - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Слова старшего советника по энергетической безопасности Госдепа США Амоса Хохштейна о "Северном потоке — 2" являются четким сигналом для Киева о бесполезности борьбы с газопроводом, такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.
Ранее Хохштейн заявил во время своего визита в Киев, что Украине стоит сосредоточиться не на "Северном потоке — 2", а на модернизации своей энергетики. По его словам, сейчас настает момент, когда в мире должен начаться большой энергетический переход, и Украина должна быть его частью.
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"Смотрите, мы же забыли, что есть страна, которая давно нам уже рассказывает, что делать, у нее есть план для нас", — отметил Кучеренко.
По его словам, представитель США в ходе своего визита "полностью успокоил" украинские власти. "Вы понимаете, что нам уже четко говорят: забудьте, "Северный поток — 2" — это уже решенный вопрос, и не надо скулить, не надо обижаться, не надо ездить и дурацкие интервью давать", — указал парламентарий.
Строительство газопровода "Северный поток — 2", занявшее три года, завершили на прошлой неделе. Его проложили из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух ниток газопровода — 55 миллиардов кубометров в год. Начать эксплуатацию планируется до конца 2021-го.
Против активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. Вашингтон несколько раз вводил санкции в отношении компаний, причастных к сооружению, в итоге строительство замедлилось почти на год. При этом активную поддержку проекту оказывали ФРГ и Австрия.
Москва неоднократно объясняла, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект. Российские власти готовы продолжать прокачку топлива через Украину, однако это зависит от многих факторов, в том числе от объемов будущих европейских закупок.
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В миреУкраинаСШАПартия "Батькивщина"Верховная Рада УкраиныБалтийское мореСеверный поток — 2Амос Хохштейн
 
 
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