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Глава МИД Франции объяснил, почему Париж не стал отзывать посла из Лондона
Глава МИД Франции объяснил, почему Париж не стал отзывать посла из Лондона - РИА Новости, 18.09.2021
Глава МИД Франции объяснил, почему Париж не стал отзывать посла из Лондона
Франция не стала отзывать посла из Великобритании на фоне ситуации с Австралией, так как знает оппортунистскую политику этой страны, заявил глава французского... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T23:25
2021-09-18T23:34
в мире
париж
сша
канберра
мид франции‎
жан-ив ле дриан
цены на нефть
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ПАРИЖ, 18 сен - РИА Новости. Франция не стала отзывать посла из Великобритании на фоне ситуации с Австралией, так как знает оппортунистскую политику этой страны, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в пятницу сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов страны в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам. Как отмечали СМИ, Франция впервые в истории отзывает своих послов из США и Австралии."Мы отозвали наших послов (из США и Австралии - ред.), чтобы переоценить ситуацию. В Великобритании в этом нет необходимости. Мы знаем их постоянный оппортунизм. Поэтому нет необходимости возвращать нашего посла для объяснений", - сказал министр в эфире France 2.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Министр иностранных дел Франции Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркнув, что доверие подорвано. По его словам, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.
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в мире, париж, сша, канберра, мид франции‎, жан-ив ле дриан, цены на нефть
23:25 18.09.2021 (обновлено: 23:34 18.09.2021)
 
Глава МИД Франции объяснил, почему Париж не стал отзывать посла из Лондона

Глава МИД Франции Ле Дриан: в отношениях с Британией нет необходимости отзывать посла

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ПАРИЖ, 18 сен - РИА Новости. Франция не стала отзывать посла из Великобритании на фоне ситуации с Австралией, так как знает оппортунистскую политику этой страны, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в пятницу сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов страны в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам. Как отмечали СМИ, Франция впервые в истории отзывает своих послов из США и Австралии.
"Мы отозвали наших послов (из США и Австралии - ред.), чтобы переоценить ситуацию. В Великобритании в этом нет необходимости. Мы знаем их постоянный оппортунизм. Поэтому нет необходимости возвращать нашего посла для объяснений", - сказал министр в эфире France 2.
Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Министр иностранных дел Франции Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркнув, что доверие подорвано. По его словам, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
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В миреПарижСШАКанберраМИД Франции‎Жан-Ив Ле ДрианЦены на нефть
 
 
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