https://ria.ru/20210918/posol-1750637251.html
В Австралии прокомментировали решение Франции отозвать посла
В Австралии прокомментировали решение Франции отозвать посла - РИА Новости, 18.09.2021
В Австралии прокомментировали решение Франции отозвать посла
Австралия сожалеет о решении Франции отозвать посла для консультаций, заявил представитель министра иностранных дел этой страны Марис Пейн. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T05:35
2021-09-18T05:35
2021-09-18T13:35
в мире
париж
сша
австралия
мид франции
жан-ив ле дриан
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Австралия сожалеет о решении Франции отозвать посла для консультаций, заявил представитель министра иностранных дел этой страны Марис Пейн.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам. Как отмечает радиостанция RTL, это первый подобный случай в истории отношений Франции с Соединенными Штатами и Австралией.В МИД Австралии также подчеркнули, что ценят отношения с Францией и считают ее важным партнером, обеспечивающим стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе."Мы надеемся на новое взаимодействие с Францией по многим вопросам, представляющим взаимный интерес, на основе общих ценностей", — добавил представитель Пейн.На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину". По его словам, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.
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в мире, париж, сша, австралия, мид франции, жан-ив ле дриан
05:35 18.09.2021 (обновлено: 13:35 18.09.2021)
В Австралии прокомментировали решение Франции отозвать посла
МИД Австралии выразил сожаление из-за решения Франции отозвать посла
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Австралия
сожалеет о решении Франции
отозвать посла для консультаций, заявил представитель министра иностранных дел этой страны Марис Пейн.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан
ранее сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов в США и Австралии из-за разрыва Канберрой
контракта по подводным лодкам. Как отмечает радиостанция RTL
, это первый подобный случай в истории отношений Франции с Соединенными Штатами и Австралией.
"С сожалением отмечаем решение Франции отозвать посла в Австралии для консультаций после решения о проекте (субмарин) Attack Class. Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением", — приводит слова представителя австралийского внешнеполитического ведомства газета Sydney Morning Herald.
В МИД Австралии также подчеркнули, что ценят отношения с Францией и считают ее важным партнером, обеспечивающим стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Мы надеемся на новое взаимодействие с Францией по многим вопросам, представляющим взаимный интерес, на основе общих ценностей", — добавил представитель Пейн.
На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон
, президент США Джо Байден
и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон
объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.
Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину". По его словам, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.