https://ria.ru/20210918/posol-1750637251.html

В Австралии прокомментировали решение Франции отозвать посла

В Австралии прокомментировали решение Франции отозвать посла - РИА Новости, 18.09.2021

В Австралии прокомментировали решение Франции отозвать посла

Австралия сожалеет о решении Франции отозвать посла для консультаций, заявил представитель министра иностранных дел этой страны Марис Пейн. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T05:35

2021-09-18T05:35

2021-09-18T13:35

в мире

париж

сша

австралия

мид франции‎

жан-ив ле дриан

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Австралия сожалеет о решении Франции отозвать посла для консультаций, заявил представитель министра иностранных дел этой страны Марис Пейн.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам. Как отмечает радиостанция RTL, это первый подобный случай в истории отношений Франции с Соединенными Штатами и Австралией.В МИД Австралии также подчеркнули, что ценят отношения с Францией и считают ее важным партнером, обеспечивающим стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе."Мы надеемся на новое взаимодействие с Францией по многим вопросам, представляющим взаимный интерес, на основе общих ценностей", — добавил представитель Пейн.На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину". По его словам, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.

https://ria.ru/20210918/posly-1750634077.html

париж

сша

австралия

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в мире, париж, сша, австралия, мид франции‎, жан-ив ле дриан